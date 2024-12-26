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Posted 26 декабря, 15:36

Published 26 декабря, 15:36

Modified 26 декабря, 15:38

Updated 26 декабря, 15:38

В Ростовской области на локомотиве нашли 10 неопознанных предметов

В Ростовской области на локомотиве нашли 10 неопознанных предметов

26 декабря 2024, 15:36
На железнодорожных путях на станции Сальск в Ростовской области у поезда обнаружили десяток подозрительных предметов, которые были прикреплены к колёсам локомотива. Информацию об этом сообщили «Аргументы и Факты» со ссылкой на телеграмм-канал BAZA.

Сообщается, что подозрительные объекты были найдены 15 декабря во время осмотра железнодорожных путей. Они были прикреплены на колёса и метельники одного из локомотивов.

Источник сообщает, что на место обнаружения приехали сапёры и спецслужбы. При этом сотрудники станции сказали, что они ничего не крепили. В журнале учёта также не указывалась информация об этом. Уточняется, что предметы были изъяты и направлены на экспертизу.

«Что это было — пока неизвестно», — пишет источник.
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Официальной информации о происшествии не поступало. Она будет уточняться.

Ранее на станции Ростов-Товарный вспыхнул локомотив грузового поезда.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Транспорт#Железная дорога#Сальск#Поезд#Спецслужбы#Локомотив
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