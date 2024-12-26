В Ростовской области на локомотиве нашли 10 неопознанных предметов

Источник сообщает, что на место обнаружения приехали сапёры и спецслужбы. При этом сотрудники станции сказали, что они ничего не крепили. В журнале учёта также не указывалась информация об этом. Уточняется, что предметы были изъяты и направлены на экспертизу.