В Ростовской области на локомотиве нашли 10 неопознанных предметов

Posted 26 декабря, 15:36
Published 26 декабря, 15:36
Modified 26 декабря, 15:38
Updated 26 декабря, 15:38
Сообщается, что подозрительные объекты были найдены 15 декабря во время осмотра железнодорожных путей. Они были прикреплены на колёса и метельники одного из локомотивов.
Источник сообщает, что на место обнаружения приехали сапёры и спецслужбы. При этом сотрудники станции сказали, что они ничего не крепили. В журнале учёта также не указывалась информация об этом. Уточняется, что предметы были изъяты и направлены на экспертизу.
«Что это было — пока неизвестно», — пишет источник.
Официальной информации о происшествии не поступало. Она будет уточняться.
Ранее на станции Ростов-Товарный вспыхнул локомотив грузового поезда.