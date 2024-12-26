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Posted 26 декабря, 09:18

Published 26 декабря, 09:18

Modified 26 декабря, 09:18

Updated 26 декабря, 09:18

В столице откроют Клуб работодателей Москвы

В столице откроют Клуб работодателей Москвы

26 декабря 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney.
Платформа для поиска работы и сотрудников «Авито Работа» и центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» открывают Клуб работодателей Москвы. Он станет новым отраслевым сообществом, в которое войдут более 200 ведущих московских компаний, представляющих различные сферы экономики.

Андрей Тарасов, директор службы занятости Москвы и центра «Профессии будущего» отметил, что современный рынок труда имеет высокую динамику и сталкивается с серьезными проблемами, такими как нехватка кадров, локализация производства, подготовка молодежи к выбору профессии и так далее. Он подчеркнул, что сейчас важно быстро адаптироваться к изменениям и создавать новые инструменты и решения для развития экономики города. По его словам, новое профессиональное сообщество станет не только уникальной коммуникационной площадкой для ведущих экспертов, но и позволит обмениваться опытом и обсуждать различные управленческие стратегии, а также продвинуть свой HR-бренд и совместными усилиями находить новые решения для подбора персонала. Тарасов добавил, что на старте проекта планируется привлечь более двухсот ведущих столичных работодателей.

Организаторы будут проводить тренинги, мастер-классы и ряд других деловых мероприятий для соискателей на площадке центра «Профессия будущего». Это позволит им развивать свои профессиональные навыки. Первая встреча, в рамках которой пройдет обсуждение рабочей повестки Клуба работодателей Москвы, запланирована на начало следующего года.

Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, отметил, что рынок труда сейчас находится на переломном этапе, что побуждает работодателей к поиску инновационных решений. Учредители верят, что Клуб работодателей Москвы станет площадкой, которая объединит лучших экспертов рынка труда.

Запуск Клуба работодателей Москвы является одной из инициатив, которые реализуются в рамках соглашения о стратегическом партнерстве Авито Работы и центра «Профессии будущего», которое было заключено на ПМЭФ в 2024 году.

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