В столице откроют Клуб работодателей Москвы

Андрей Тарасов, директор службы занятости Москвы и центра «Профессии будущего» отметил, что современный рынок труда имеет высокую динамику и сталкивается с серьезными проблемами, такими как нехватка кадров, локализация производства, подготовка молодежи к выбору профессии и так далее. Он подчеркнул, что сейчас важно быстро адаптироваться к изменениям и создавать новые инструменты и решения для развития экономики города. По его словам, новое профессиональное сообщество станет не только уникальной коммуникационной площадкой для ведущих экспертов, но и позволит обмениваться опытом и обсуждать различные управленческие стратегии, а также продвинуть свой HR-бренд и совместными усилиями находить новые решения для подбора персонала. Тарасов добавил, что на старте проекта планируется привлечь более двухсот ведущих столичных работодателей.