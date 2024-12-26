Вассерман назвал «здравым» скандальный ростовский учебник ОБЖ с разделом о насилии

Автор учебника для девятиклассников сообщает подросткам, что часто жертва насилия виновата в совершенном над ней надругательстве из-за вызывающего внешнего вида. Также школьницам дают инструкции о том, как вести себя наедине с мужчинами. В таком случае «нужно быть готовыми к тому, что у него может возникнуть желание близости».