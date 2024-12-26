Вассерман назвал «здравым» скандальный ростовский учебник ОБЖ с разделом о насилии

Posted 26 декабря, 20:10
Published 26 декабря, 20:10
Modified 26 декабря, 20:12
Updated 26 декабря, 20:12
Напомним, что ранее в одной из школ Ростова и Волгодонска обнаружили учебник по ОБЖ, автор которого оправдывает насильников и обвиняет их жертв в провоцирующем внешнем виде. Информация об этом появилась в телеграмм-канале члена общественной палаты Екатерины Мизулиной.
Автор учебника для девятиклассников сообщает подросткам, что часто жертва насилия виновата в совершенном над ней надругательстве из-за вызывающего внешнего вида. Также школьницам дают инструкции о том, как вести себя наедине с мужчинами. В таком случае «нужно быть готовыми к тому, что у него может возникнуть желание близости».
«Уверена, что Министерство просвещения проведет проверку», — прокомментировала Мизулина.
Позже в RTVI появилась информация о том, как автор учебника и депутаты отреагировали на заявление члена общественной палаты.
Так, соавтор издания Сергей Вангородский заявил, что претензии к текстам о насилии являются необоснованными.
«Мое личное мнение, что претензии не обоснованы», — пишет источник со ссылкой на слова соавтора.
На пост Мизулиной также отреагировал депутат Анатолий Вассерман. Он назвал инструкции по предотвращению насилия «вполне полезными» и «разумными», а текст — «здравым» и «содержательным»
«Более того, в криминологии есть даже такое понятие — виктимность… Это когда некто сам своим поведением навлекает на себя неприятности», — сказал депутат.
При этом Вассерман уточнил, что в случае, если в Госдуме будут проводиться обсуждения учебника, то в нем будут участвовать специалисты — психологи.
Иное мнение высказала депутат Ксения Горячева. Она поддержала позицию Мизулиной и подчеркнула, что жертва насилия никогда не виновата в совершенном над ней преступлении.
«Как бы она ни выглядела, как бы ни вела себя — насилие всегда ответственность агрессора… Мужчины — не животные», — сообщает депутат.
По ее мнению, вместо того, чтобы давать подобные инструкции подросткам, необходимо учить, что насилие — это преступление, которое не имеет оправданий.
Ранее появилась информация о 13-летней девочке, над которой совершил надругательство знакомый ее семьи.