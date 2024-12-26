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Posted 26 декабря, 15:22

Published 26 декабря, 15:22

Modified 26 декабря, 18:23

Updated 26 декабря, 18:23

«Время покажет»: почему ростовским министром транспорта назначена Алена Беликова

«Время покажет»: почему ростовским министром транспорта назначена Алена Беликова

26 декабря 2024, 15:22
Фото: donland.ru. «Время покажет»: почему ростовским министром транспорта назначена Алена Беликова

Политолог рассказал, почему Беликову назначили министром транспорта в Ростове

Сюжет
Эксклюзив
Назначение Алены Беликовой министром транспорта в Ростовской области вызывает много вопросов. Но время покажет, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что новым руководителем донского министерства транспорта назначена Алена Беликова.

«Для меня — это неожиданный выбор. Человек, который занимался автобусами, будет заниматься многомиллиардными бюджетами стратегически важного региона? К таким назначениям я отношусь предвзято. Для меня это неоднозначный выбор», — отмечает Евгений Михайлов.
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Собеседник уточняет, что Алена Беликова — это бывший топ-менеджер «Группы Агроком» олигарха Ивана Саввиди. Поэтому, как утверждает политолог, не сложно догадаться, кто, дескать, пролоббировал ее назначение.

«Мне непонятно, откуда у врио губернатора такая степень доверия к этой гражданке. Я думал, что в команду он подберет людей из своего окружения. Вопросов, конечно, много. Может, Беликова оправдает доверие. Я похлопаю в ладоши, если ее назначение принесет пользу Ростовской области. Но не скрою, для меня это станет чудом. Словом, время покажет», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, кто из донских чиновников может лишиться кресла в 2025 году.

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