«Время покажет»: почему ростовским министром транспорта назначена Алена Беликова

Posted 26 декабря, 15:22
Published 26 декабря, 15:22
Modified 26 декабря, 18:23
Updated 26 декабря, 18:23
Напомним, что новым руководителем донского министерства транспорта назначена Алена Беликова.
«Для меня — это неожиданный выбор. Человек, который занимался автобусами, будет заниматься многомиллиардными бюджетами стратегически важного региона? К таким назначениям я отношусь предвзято. Для меня это неоднозначный выбор», — отмечает Евгений Михайлов.
Собеседник уточняет, что Алена Беликова — это бывший топ-менеджер «Группы Агроком» олигарха Ивана Саввиди. Поэтому, как утверждает политолог, не сложно догадаться, кто, дескать, пролоббировал ее назначение.
«Мне непонятно, откуда у врио губернатора такая степень доверия к этой гражданке. Я думал, что в команду он подберет людей из своего окружения. Вопросов, конечно, много. Может, Беликова оправдает доверие. Я похлопаю в ладоши, если ее назначение принесет пользу Ростовской области. Но не скрою, для меня это станет чудом. Словом, время покажет», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, кто из донских чиновников может лишиться кресла в 2025 году.