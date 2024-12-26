Заммэра столицы Ефимов объяснил запрет на строительство микроквартир в Москве

Posted 26 декабря, 12:39
Published 26 декабря, 12:39
Modified 26 декабря, 12:39
Updated 26 декабря, 12:39
В интервью РБК заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства подчеркнул, что московские власти не хотят видеть в столице новые дома с микроквартирами, как в китайских городах. Так он ответил на вопрос о введении запрета на строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 кв. м и двухкомнатных площадью менее 44 кв. м.
По словам Ефимова, можно создавать квартиры очень маленькими, но тогда необходимо значительно уменьшить плотность застройки, чтобы количество людей на определённой территории оставалось комфортным. Он добавил, что растягивать город или сильно уменьшать плотность также неэффективно с точки зрения экономического развития.
С 1 августа 2024 года в столице действует запрет на строительство микроквартир. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Эта норма введена для обеспечения благоприятных условий проживания москвичей в многоквартирных домах.
Строительные нормы регламентируют размер квартиры, из чего и рассчитываются минимальные площади, пояснил Ефимов. В среднем в Москве приходится чуть более двух человек на одну квартиру.
Заммэра Москвы отметил, что, когда строится дом, в котором много маленьких квартир, получается совсем не то количество людей, которое планировали изначально. А именно под число жителей власти столицы планируют и социальную, и транспортную инфраструктуру, когда принимают градостроительные решения.
Ефимов уточнил, что минимальное регулирование не приведёт к росту цен на жильё, поскольку микроквартиры были намного дороже в расчёте на квадратный метр, чем объекты большей площади.