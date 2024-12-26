Заммэра столицы Ефимов объяснил запрет на строительство микроквартир в Москве

В интервью РБК заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства подчеркнул, что московские власти не хотят видеть в столице новые дома с микроквартирами, как в китайских городах. Так он ответил на вопрос о введении запрета на строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 кв. м и двухкомнатных площадью менее 44 кв. м.