rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 10:19

Published 27 декабря, 10:19

Modified 27 декабря, 10:43

Updated 27 декабря, 10:43

Апокалипсис-на-Дону и назад в 90-е: куда сходить 28 и 29 декабря в Ростове-на-Дону

Апокалипсис-на-Дону и назад в 90-е: куда сходить 28 и 29 декабря в Ростове

27 декабря 2024, 10:19
Фото: Шедеврум. Апокалипсис-на-Дону и назад в 90-е: куда сходить 28 и 29 декабря в Ростове-на-Дону
В эти выходные Ростов может преобразиться до неузнаваемости, благодаря искусству. Кино погрузит зрителей в волшебство и апокалипсис, театр — в ностальгию и лучшие моменты 2024 года, экскурсии — в мир стекла, а концерты — в новогоднюю атмосферу. Подробнее об этих мероприятиях в афише RostovGazeta.

Фильмы

В кинотеатрах состоялась премьера фантастического постапокалиптического фильма «Последний ронин» (18+). Сюжет кинокартины разворачивается в (не)далеком будущем, в котором пракически полностью истреблена цивилизация: города разрушены, земли выжжены, социум развален, а техника не работает. В мире осталась только одна ценность, одна валюта — два патрона 9 и 7,62 миллиметра от АК-47. Одинокий путник Ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и бандиты. Но однажды судьба сводит Ронина со своенравной девочкой-подростком Марией, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась.

Все мы знаем историю сражений и дружбы Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Теперь у нас есть возможность лучше узнать о «Финисте. Первом богатыре» (6+). Финист Ясный Сокол — это самый удалой и ловкий богатырь Белогорья. Он является примером для других богатырей, кумиром для детей и предметом обожания для дам. Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Чтобы удивить людей, Финист отправляется за новыми свершениями в непростое путешествие, где он поймет одну простую истину —один в поле не воин. Фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах города.

«Финист. Первый богатырь» (6+).
«Финист. Первый богатырь» (6+).. Фото: Реж. Д. Дьяченко, 2024 год

В прокат вышел мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6» (6+). В этот раз Иван, Василиса и их друзья отправятся на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. На кону оказалась честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука — как назло пропала. Спасать положение, как всегда, приходится главным героям. В новом путешествии они встретят Колобка, отыщут рыбу их мечты и потягаются в смекалке с коварным волшебником.

Тариф на эвакуацию машин вырастет в Ростове-на-Дону в 2025 году
Узнать подробнее

Театр

В субботу, 28 декабря, жители и гости донской столицы смогут посетить шоу «Счастливые мгновения года» (12+). В рамках программы Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького предлагает оглянуться назад и вспомнить все самое лучшее и светлое, что было в уходящем году. У вас есть возможность вместе с актерами в канун Нового года собрать счастливые мгновения всех 12 месяцев. Стоимость билетов стартует от 600 рублей.

Также в эти выходные состоится концерт «Квартирник. 90-е» от театра «Линии» (18+). Хуба-буба, джинсы-варенки, Юпи, хлеб с маслом и сахаром или первая видеокассета с Чаком Норрисом — у каждого есть его личная и искренняя история счастья из девяностых, когда в сердце кипела беспечная молодость, новизна первых чувств, а в глазах горело смелое безрассудство. Концерт раскроет увлекательную историю взросления целого поколения и погрузит зрителей в атмосферу той незабываемой эпохи перемен. Зрителей ждет живой вокал, концертный антураж и приятное чувство ностальгии. Цена входного билета начинается от 1300 рублей.

Хуба-буба, джинсы-варенки, Юпи, хлеб с маслом и сахаром или первая видеокассета с Чаком Норрисом
Хуба-буба, джинсы-варенки, Юпи, хлеб с маслом и сахаром или первая видеокассета с Чаком Норрисом. Фото: Chuck Norris, The Delta Force 1986: Yoni S.Hamenahem
Перед Новым годом в Ростове-на-Дону пойдет снег и ударит мороз
Узнать подробнее

Экскурсия

Субботний день можно привести на познавательной экскурсии «Мастерская художественного стекла Игнатовых» (12+). Программа экскурсии знакомит всех желающих с традициями стеклодувного мастерства и покажет основные принципы работы с горячим стеклом. Мастер-стеклодув на ваших глазах превратит расплавленную горячую массу стекла в уникальное художественное изделие и продемонстрирует, насколько по-разному может вести себя стекло при различных высоких температурах. Ведь оно бывает пластичным, как мед, и хрупким как, тонкий лед. Стоимость билетов начинается от 850 рублей.

Субботний день можно привести на познавательной экскурсии «Мастерская художественного стекла Игнатовых» (12+).
Субботний день можно привести на познавательной экскурсии «Мастерская художественного стекла Игнатовых» (12+).. Фото: ignglass.ru
Почти 80% жителей Ростова-на-Дону хранят и используют советские елочные игрушки
Узнать подробнее

Концерт

В субботу, 28 декабря, и в воскресенье, 29 декабря, в театре Человек в кубе пройдет концерт «Новогодний джаз» (16+). Несмотря на дождливую и неуютную погоду, концерт погрузит слушателей в атмосферу зимнего вечера, магию первого снега и новогоднего волшебства. Зал наполнят чувственные мелодии джаза, громкие голоса людей и смех, а на танцплощадке пары будут двигаться в такт знакомым ритмам. В программе будут любимые новогодние джазовые композиции, а также песни советской эстрады. Концерт пройдет по адресу улица Большая Садовая, 66/37. Цены на билеты варьируются от 1500 до 2000 рублей.

В субботу, 28 декабря, и в воскресенье, 29 декабря, в театре Человек в кубе пройдет концерт «Новогодний джаз» (16+).
В субботу, 28 декабря, и в воскресенье, 29 декабря, в театре Человек в кубе пройдет концерт «Новогодний джаз» (16+).. Фото: Шедеврум
Читайте также:
Козни Снежной Королевы и новогодний этикет: куда сходить в Ростове на выходныхПреступное прошлое города и тревожное расстройство: куда сходить в Ростове в выходныеСъедобный театр и секреты Рождества: куда сходить в Ростове-на-Дону на выходных
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Кино#Экскурсии#Концерт#Последние новости Ростова на сегодня#Кинотеатры#Театр#Афиша
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика