Апокалипсис-на-Дону и назад в 90-е: куда сходить 28 и 29 декабря в Ростове

Все мы знаем историю сражений и дружбы Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Теперь у нас есть возможность лучше узнать о «Финисте. Первом богатыре» (6+). Финист Ясный Сокол — это самый удалой и ловкий богатырь Белогорья. Он является примером для других богатырей, кумиром для детей и предметом обожания для дам. Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Чтобы удивить людей, Финист отправляется за новыми свершениями в непростое путешествие, где он поймет одну простую истину —один в поле не воин. Фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах города.