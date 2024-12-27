Апокалипсис-на-Дону и назад в 90-е: куда сходить 28 и 29 декабря в Ростове

Posted 27 декабря, 10:19
Published 27 декабря, 10:19
Modified 27 декабря, 10:43
Updated 27 декабря, 10:43
В кинотеатрах состоялась премьера фантастического постапокалиптического фильма «Последний ронин» (18+). Сюжет кинокартины разворачивается в (не)далеком будущем, в котором пракически полностью истреблена цивилизация: города разрушены, земли выжжены, социум развален, а техника не работает. В мире осталась только одна ценность, одна валюта — два патрона 9 и 7,62 миллиметра от АК-47. Одинокий путник Ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и бандиты. Но однажды судьба сводит Ронина со своенравной девочкой-подростком Марией, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась.
Все мы знаем историю сражений и дружбы Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Теперь у нас есть возможность лучше узнать о «Финисте. Первом богатыре» (6+). Финист Ясный Сокол — это самый удалой и ловкий богатырь Белогорья. Он является примером для других богатырей, кумиром для детей и предметом обожания для дам. Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Чтобы удивить людей, Финист отправляется за новыми свершениями в непростое путешествие, где он поймет одну простую истину —один в поле не воин. Фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах города.
В прокат вышел мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6» (6+). В этот раз Иван, Василиса и их друзья отправятся на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. На кону оказалась честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука — как назло пропала. Спасать положение, как всегда, приходится главным героям. В новом путешествии они встретят Колобка, отыщут рыбу их мечты и потягаются в смекалке с коварным волшебником.
В субботу, 28 декабря, жители и гости донской столицы смогут посетить шоу «Счастливые мгновения года» (12+). В рамках программы Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького предлагает оглянуться назад и вспомнить все самое лучшее и светлое, что было в уходящем году. У вас есть возможность вместе с актерами в канун Нового года собрать счастливые мгновения всех 12 месяцев. Стоимость билетов стартует от 600 рублей.
Также в эти выходные состоится концерт «Квартирник. 90-е» от театра «Линии» (18+). Хуба-буба, джинсы-варенки, Юпи, хлеб с маслом и сахаром или первая видеокассета с Чаком Норрисом — у каждого есть его личная и искренняя история счастья из девяностых, когда в сердце кипела беспечная молодость, новизна первых чувств, а в глазах горело смелое безрассудство. Концерт раскроет увлекательную историю взросления целого поколения и погрузит зрителей в атмосферу той незабываемой эпохи перемен. Зрителей ждет живой вокал, концертный антураж и приятное чувство ностальгии. Цена входного билета начинается от 1300 рублей.
Субботний день можно привести на познавательной экскурсии «Мастерская художественного стекла Игнатовых» (12+). Программа экскурсии знакомит всех желающих с традициями стеклодувного мастерства и покажет основные принципы работы с горячим стеклом. Мастер-стеклодув на ваших глазах превратит расплавленную горячую массу стекла в уникальное художественное изделие и продемонстрирует, насколько по-разному может вести себя стекло при различных высоких температурах. Ведь оно бывает пластичным, как мед, и хрупким как, тонкий лед. Стоимость билетов начинается от 850 рублей.
В субботу, 28 декабря, и в воскресенье, 29 декабря, в театре Человек в кубе пройдет концерт «Новогодний джаз» (16+). Несмотря на дождливую и неуютную погоду, концерт погрузит слушателей в атмосферу зимнего вечера, магию первого снега и новогоднего волшебства. Зал наполнят чувственные мелодии джаза, громкие голоса людей и смех, а на танцплощадке пары будут двигаться в такт знакомым ритмам. В программе будут любимые новогодние джазовые композиции, а также песни советской эстрады. Концерт пройдет по адресу улица Большая Садовая, 66/37. Цены на билеты варьируются от 1500 до 2000 рублей.