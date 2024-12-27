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Posted 27 декабря, 12:01

Published 27 декабря, 12:01

Modified 27 декабря, 12:03

Updated 27 декабря, 12:03

Жители Ростовской области похитили провода с трассы М-4 «Дон» на 1 млн рублей

Банда с гранатомётом воровала провода на трассе М-4 в Ростовской области

27 декабря 2024, 12:01
Фото: Wikimedia.org. Жители Ростовской области похитили провода с трассы М-4 «Дон» на 1 млн рублей
В Ростовской области оперативники поймали преступную группу, которая похищала медные провода на автодороге М-4 «Дон». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выяснилось, что один из участников организации, 38-летний житель Аксая, уже был судим. Он действовал вместе с сообщниками возрастом от 37 до 39 лет. Группа орудовала недалеко от Новочеркасска и в Аксайском районе.

С помощью специального оборудования они забирали медный кабель, необходимый для работ систем безопасности и освещения на трассе. После этого группа сдавала украденное в качестве металлолома. Сообщается, что таким образом им удалось заработать не менее одного миллиона рублей.

Позже к членам группы нагрянули силовики. У них дома нашли рации, приборы ночного видения и инструменты для резки металла. Кроме того, один из участников группировки хранил у себя гранатомет.

Кроме того, один из участников группировки хранил у себя гранатомет.
Кроме того, один из участников группировки хранил у себя гранатомет.
Кроме того, один из участников группировки хранил у себя гранатомет.. Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

Против похитителей проводов возбудили дело по признакам кражи, а жителю Аксая вменяют незаконное хранение оружие. Всех четверых заключили под стражу.

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Ранее еще одна необычная кража произошла ранее в Аксае.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Оружие#Кража#Задержание#Похищение#Преступная группа
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