Банда с гранатомётом воровала провода на трассе М-4 в Ростовской области

Posted 27 декабря, 12:01
Published 27 декабря, 12:01
Modified 27 декабря, 12:03
Updated 27 декабря, 12:03
Выяснилось, что один из участников организации, 38-летний житель Аксая, уже был судим. Он действовал вместе с сообщниками возрастом от 37 до 39 лет. Группа орудовала недалеко от Новочеркасска и в Аксайском районе.
С помощью специального оборудования они забирали медный кабель, необходимый для работ систем безопасности и освещения на трассе. После этого группа сдавала украденное в качестве металлолома. Сообщается, что таким образом им удалось заработать не менее одного миллиона рублей.
Позже к членам группы нагрянули силовики. У них дома нашли рации, приборы ночного видения и инструменты для резки металла. Кроме того, один из участников группировки хранил у себя гранатомет.
Против похитителей проводов возбудили дело по признакам кражи, а жителю Аксая вменяют незаконное хранение оружие. Всех четверых заключили под стражу.