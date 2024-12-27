Дело о крупном пожаре на Театральном спуске в Ростове вернулось в суд

На скамье подсудимых трое человек оказались после жуткого пожара на Театральном спуске в августе 2017 года. В тот раз сгорело больше сотни домов, пламя уничтожило десяток тысяч квадратных метров. В результате ЧП погиб инвалид, в больницу с ожогами попали около десятка человек. А более 500 человек лишились крыши над головой.