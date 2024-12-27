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Posted 27 декабря, 18:51

Published 27 декабря, 18:51

Modified 27 декабря, 18:53

Updated 27 декабря, 18:53

Дело о крупном пожаре на Театральном спуске в Ростове вернулось в суд

Дело о крупном пожаре на Театральном спуске в Ростове вернулось в суд

27 декабря 2024, 18:51
Фото: 1MI. Дело о крупном пожаре на Театральном спуске в Ростове вернулось в суд
В Ростовском областном суде заново рассмотрят уголовное дело в отношении экс-начальника Восточного РЭС, филиала ОАО «Донэнерго» Павла Трунова, которого признали виновным сразу по двум статьям после пожара на Театральном спуске.

Дело о крупнейшем пожаре в Ростове снова рассмотрят в суде. Первое заседание назначено на 21 января.

По информации пресс-службы Ростовского областного суда, поступила апелляция адвоката Трунова, а также адвокатов скончавшегося фигуранта дела Игоря Безземельного и представителя потерпевшей стороны.

На скамье подсудимых трое человек оказались после жуткого пожара на Театральном спуске в августе 2017 года. В тот раз сгорело больше сотни домов, пламя уничтожило десяток тысяч квадратных метров. В результате ЧП погиб инвалид, в больницу с ожогами попали около десятка человек. А более 500 человек лишились крыши над головой.

Изначально дело возбудили по статье о поджоге, но в ходе расследования статья сменилась другими. Экс-начальника филиала «Донэнерго» Павла Трунова и его старшего мастера производственного участка Игоря Безземельного обвиняли в причинении смерти по неосторожности и уничтожении/повреждении имущества по неосторожности. Следствие считало, что энергетики отвечали за линию электропроводов, проходящих над балкой, где и начался пожар.

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Заместителю главы Пролетарского района Марине Беляевой вменяли «Халатность». Предполагалось, что именно она не приняла мер по выявлению свалки, где случился пожар.

Игорь Безземельный скончался после продолжительной болезни, не дождавшись вынесения приговора. Уголовное преследование замглавы района прекратили из-за истечения срока давности. В итоге судиться остался только бывший начальник филиала «Донэнерго». В октябре 2024 года Пролетарский районный суд приговорил его к двум годам и двум месяцам ограничения свободы. Но по сроку давности от наказания освободили.

По официальной версии, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности на электросетях: якобы огонь спровоцировал перехлест линий электропередач. Между тем Павел Трунов не считает себя виновным.

Ранее RostovGazeta сообщала, как после пожара на Театральном спуске нашли «крайнего».

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Халатность#Суд#Пожар#Донэнерго#Адвокат#Уголовное дело#Ростов#Театральный спуск#Электросети
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