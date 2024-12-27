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Posted 27 декабря, 15:27

Published 27 декабря, 15:27

Modified 27 декабря, 15:34

Updated 27 декабря, 15:34

Депутаты-единороссы передали новогодние подарки в военный госпиталь в Ростове-на-Дону

Депутаты-единороссы передали новогодние подарки в военный госпиталь в Ростове-на-Дону

27 декабря 2024, 15:27
Фото: er.ru.
Парламентарии постоянно оказывают поддержку проходящим здесь лечение и откликаются на обращения коллектива.

Депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Ростовской области и волонтеры «Молодой Гвардии» посетили 27 декабря окружной военный госпиталь в Ростове-на-Дону.

Пациентам, находящимся здесь на лечении, депутаты вручили подарочные наборы и бытовые принадлежности. Также подарки доставили и для детей сотрудников военного госпиталя.

Секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», глава донского парламента Александр Ищенко подчеркнул, что поддержка бойцов в госпитале и внимание к вопросам организации работы медучреждения продолжается с самого начала специальной военной операции. Все вопросы и пожелания, с которыми обращается руководство госпиталя к депутатам-единороссам, выполняются. А сегодняшняя встреча призвана подарить бойцам праздничное настроение.

«Совершенно точно мы можем сделать пребывание здесь наших ребят, которые нуждаются в лечении, более комфортным, более радостным, и надеюсь, это будет способствовать их скорейшему выздоровлению. Те, кто сегодня лечатся в военном госпитале в Ростове-на-Дону, окружены и полной медицинской заботой, и человеческим теплом», — рассказал Александр Ищенко.

Ранее донские депутаты организовали капитальный ремонт на цокольном этаже хирургического корпуса (обновлена внутренняя отделка приёмного отделения, выполнен монтаж входной группы и гардероба, заменены окна и внутренние двери, в обновлённых помещениях установлены телевизор и диваны в зоне отдыха).

Парламентарии помогали с обеспечением госпиталя медоборудованием, в частности, передали паровой стерилизатор, предназначенный для стерилизации перевязочного материала и инструментов.

При поддержке депутатов-единороссов донского парламента в госпитале был обустроен мультимедийный кинозал с фильмотекой, установленное в кинозале оборудование позволяет проводить и творческие мероприятия. Парламентарии доставляли в госпиталь кровати для палат, другую технику и мебель.

Также в канун Нового года донские активисты партпроекта «Старшее поколение» отвезли бойцам СВО теплые вещи, собранные вместе с жителями Ростовской области в рамках акции «Тепло для Героя».

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