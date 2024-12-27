Депутаты-единороссы передали новогодние подарки в военный госпиталь в Ростове-на-Дону

«Совершенно точно мы можем сделать пребывание здесь наших ребят, которые нуждаются в лечении, более комфортным, более радостным, и надеюсь, это будет способствовать их скорейшему выздоровлению. Те, кто сегодня лечатся в военном госпитале в Ростове-на-Дону, окружены и полной медицинской заботой, и человеческим теплом», — рассказал Александр Ищенко.