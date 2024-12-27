Для БСМП в Ростове построят новое приемное отделение

Posted 27 декабря, 19:09
Published 27 декабря, 19:09
Modified 27 декабря, 19:19
Updated 27 декабря, 19:19
Врио губернатора Юрий Слюсарь приехал в БСМП, чтобы передать ключи от 46 автомобилей скорой помощи. С помощью них обновили половину автопарка больницы.
Тогда же глава региона заявил о планах по модернизации больницы. Проектированием нового приемного отделения займутся в 2025 года. С помощью него рассчитывают повысить качество помощи пациентам.
Ранее RostovGazeta сообщала о госзакупке 46 «неотложек» для БСМП. На машины готовы были потратить 348,5 миллиона рублей. Однако поставщик предложил цену чуть меньше — 346,8 миллиона рублей.