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Posted 27 декабря, 19:09

Published 27 декабря, 19:09

Modified 27 декабря, 19:19

Updated 27 декабря, 19:19

Для БСМП в Ростове построят новое приемное отделение

Для БСМП в Ростове построят новое приемное отделение

27 декабря 2024, 19:09
Фото: правительство РО.. Для БСМП в Ростове построят новое приемное отделение
В Ростове хотят построить новое приемное отделение больницы скорой помощи. Об этом сообщило региональное правительство 27 декабря.

Врио губернатора Юрий Слюсарь приехал в БСМП, чтобы передать ключи от 46 автомобилей скорой помощи. С помощью них обновили половину автопарка больницы.

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Тогда же глава региона заявил о планах по модернизации больницы. Проектированием нового приемного отделения займутся в 2025 года. С помощью него рассчитывают повысить качество помощи пациентам.

Ранее RostovGazeta сообщала о госзакупке 46 «неотложек» для БСМП. На машины готовы были потратить 348,5 миллиона рублей. Однако поставщик предложил цену чуть меньше — 346,8 миллиона рублей.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Здравоохранение#Ростов#Госзакупка#БСМП#Модернизация#Автопарк#Юрий Слюсарь
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