Эколог объяснил, как искусственные елки вредят природе Ростовской области

Posted 27 декабря, 05:33
Published 27 декабря, 05:33
Modified 27 декабря, 05:35
Updated 27 декабря, 05:35
Ростовский эколог Дмитрий Брыканов заявляет, что экологичных искусственных елей практически не существует.
«Если мы говорим о пластиковой елке, экологичной она станет только тогда, когда срок ее эксплуатации хотя бы приблизительно приближается к сроку разложения. А это почти 100 лет. Большинство просто выкидывает их через несколько лет, а в процессе утилизации этот пластик либо сгорает, либо гниет на полигоне. В обоих случаях выделяя токсичные вещества», — говорит эксперт.
Дмитрий Брыканов объясняет, что живые ели для продажи, вопреки заблуждениям, не вырубают, нарушая численность хвойных деревьев в природе. Их выращивают в специальных питомниках специально для праздника.
«Черной вырубкой» промышляют, как правило, продавцы без разрешений, лицензий. Но за такими «предпринимателями» стараются тщательно следить, ответственность за это предусмотрена серьезная», — объясняет эколог.
По его мнению, живая ель более экологична, чем искусственная. После праздника ее легко можно сдать на переработку — она может стать, например, кормом или подстилкой для животных.
Ранее RostovGazeta писала о том, как Ростовскую область избавить от массовых свалок.