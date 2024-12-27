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Posted 27 декабря, 05:33

Published 27 декабря, 05:33

Modified 27 декабря, 05:35

Updated 27 декабря, 05:35

Эколог объяснил, как искусственные елки вредят природе Ростовской области

Эколог объяснил, как искусственные елки вредят природе Ростовской области

27 декабря 2024, 05:33
Фото: 1MI. Эколог объяснил, как искусственные елки вредят природе Ростовской области
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Эксклюзив
Чтобы искусственная елка стала по-настоящему экологичной, ее нужно использовать не менее 100 лет, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

Ростовский эколог Дмитрий Брыканов заявляет, что экологичных искусственных елей практически не существует.

«Если мы говорим о пластиковой елке, экологичной она станет только тогда, когда срок ее эксплуатации хотя бы приблизительно приближается к сроку разложения. А это почти 100 лет. Большинство просто выкидывает их через несколько лет, а в процессе утилизации этот пластик либо сгорает, либо гниет на полигоне. В обоих случаях выделяя токсичные вещества», — говорит эксперт.

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Дмитрий Брыканов объясняет, что живые ели для продажи, вопреки заблуждениям, не вырубают, нарушая численность хвойных деревьев в природе. Их выращивают в специальных питомниках специально для праздника.

«Черной вырубкой» промышляют, как правило, продавцы без разрешений, лицензий. Но за такими «предпринимателями» стараются тщательно следить, ответственность за это предусмотрена серьезная», — объясняет эколог.

По его мнению, живая ель более экологична, чем искусственная. После праздника ее легко можно сдать на переработку — она может стать, например, кормом или подстилкой для животных.

Ранее RostovGazeta писала о том, как Ростовскую область избавить от массовых свалок.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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