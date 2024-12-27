Эколог объяснил, как искусственные елки вредят природе Ростовской области

«Если мы говорим о пластиковой елке, экологичной она станет только тогда, когда срок ее эксплуатации хотя бы приблизительно приближается к сроку разложения. А это почти 100 лет. Большинство просто выкидывает их через несколько лет, а в процессе утилизации этот пластик либо сгорает, либо гниет на полигоне. В обоих случаях выделяя токсичные вещества», — говорит эксперт.