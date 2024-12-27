Эколог оценил риск попадания мазута из Черного моря в Таганрогский залив

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Мазут с Черного моря вряд ли дойдет до Таганрогского залива в Ростовской области. А в Азовское море при сильном ветре со стороны Краснодарского края, его вполне может нагнать, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.