Эколог оценил риск попадания мазута из Черного моря в Таганрогский залив

Posted 27 декабря, 13:09
Published 27 декабря, 13:09
Modified 27 декабря, 13:11
Updated 27 декабря, 13:11
Эксперт уверен, что до Таганрогского залива, скорее всего, мазут не дойдет. А вот проникновение его в Азовское море вполне вероятно.
«Помимо сильного ветра, который может нагнать мазут в Азовское море, есть и еще одна возможность. Проходя через пятно мазута в Черном море, судна загрязняются. Частично, на бортах, они могут с собой потащить эти загрязнения. Да, это будет в небольших масштабах, но все равно неприятно», — отмечает Алексей Лебедев.
Эколог подчеркивает, что сейчас делается все возможное, чтобы пятна мазута не расплывались в Черном море.
«По крайней мере в открытых источниках говорится об использовании боновых заграждений. Но дело в том, что при сильном ветре эффективность у боновых заграждений значительно ниже, чем при тихой погоде», — уточняет собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие последствия грозят Ростовской области из-за разлива мазута в Черном море. Подробности — в большом материале.