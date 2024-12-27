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Posted 27 декабря, 13:09

Published 27 декабря, 13:09

Modified 27 декабря, 13:11

Updated 27 декабря, 13:11

Эколог оценил вероятность попадания мазута с моря Кубани в Таганрогский залив

Эколог оценил риск попадания мазута из Черного моря в Таганрогский залив

27 декабря 2024, 13:09
Фото: МЧС РФ. Эколог оценил вероятность попадания мазута с моря Кубани в Таганрогский залив
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Эксклюзив
Мазут с Черного моря вряд ли дойдет до Таганрогского залива в Ростовской области. А в Азовское море при сильном ветре со стороны Краснодарского края, его вполне может нагнать, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что ситуация на побережье Краснодарского края после крушения танкеров в Керченском проливе по-прежнему вызывает тревогу. На Кубани ввели режим ЧС федерального уровня.

Эксперт уверен, что до Таганрогского залива, скорее всего, мазут не дойдет. А вот проникновение его в Азовское море вполне вероятно.

«Помимо сильного ветра, который может нагнать мазут в Азовское море, есть и еще одна возможность. Проходя через пятно мазута в Черном море, судна загрязняются. Частично, на бортах, они могут с собой потащить эти загрязнения. Да, это будет в небольших масштабах, но все равно неприятно», — отмечает Алексей Лебедев.
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Эколог подчеркивает, что сейчас делается все возможное, чтобы пятна мазута не расплывались в Черном море.

«По крайней мере в открытых источниках говорится об использовании боновых заграждений. Но дело в том, что при сильном ветре эффективность у боновых заграждений значительно ниже, чем при тихой погоде», — уточняет собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие последствия грозят Ростовской области из-за разлива мазута в Черном море. Подробности — в большом материале.

Разлив мазута в Черном море: какие последствия грозят Ростовской области
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#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Экология#ЧС#Азовское море#Таганрогский залив#Керченский пролив#Черное море#Загрязнение#Происшествия#Мазут
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