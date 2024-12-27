Эколог рассказал, чем грозит резкое снижение уровня воды в Дону

Напомним, что 27 и 28 декабря река Дон обмелеет до неблагоприятных отметок на участке от Аксая до Азова. Об этом предупредили специалисты Северо-Кавказского УГМС. Уточняется, что при подаче ресурса в дома может упасть давление из-за снижения воды в водоеме.