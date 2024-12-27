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Posted 27 декабря, 15:47

Published 27 декабря, 15:47

Modified 27 декабря, 15:47

Updated 27 декабря, 15:47

«Гибель малька и беззубок»: к чему приведет резкое снижение уровня воды в Дону

Эколог рассказал, чем грозит резкое снижение уровня воды в Дону

27 декабря 2024, 15:47
Фото: rostovgazeta.ru. «Гибель малька и беззубок»: к чему приведет резкое снижение уровня воды в Дону
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Эксклюзив
Эколог Алексей Лебедев сообщил RostovGazeta, что ни к чему хорошему снижение воды в Дону на участке от Аксая до Азова не приведет.

Напомним, что 27 и 28 декабря река Дон обмелеет до неблагоприятных отметок на участке от Аксая до Азова. Об этом предупредили специалисты Северо-Кавказского УГМС. Уточняется, что при подаче ресурса в дома может упасть давление из-за снижения воды в водоеме.

«Это явление мы наблюдаем периодически, каждый год. Уровень воды снижается из-за ветра, который выдувает воду с Дона», — отмечает Алексей Лебедев.

Спикер напоминает, как в прошлом году по освобожденному от воды берегу реки ездили автомобили. Делать этого не следовало, поскольку машины застряли.

«Уменьшение уровня воды может привести к удару по ихтиофауне Дона. Например, если ракушки беззубки останутся без воды на долгое время, они погибнут. А беззубки выполняют функцию фильтрации и хорошо очищают воду», — объясняет эколог.
За сутки река Дон заметно обмелеет на участке от Аксая до Азова
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Собеседник не исключает, что опасность грозит и мальку, который не успеет «скатиться» вместе с уходящей водой. Частично, может пострадать и рыба.

«Из наиболее распространенных видов, в Дону обитают мальки судака, леща, таранки, сазана и карася», — уточняет эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, какой рыбы могут лишиться ростовчане из-за разлива мазута в Черном море.

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