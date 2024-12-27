Эксперт поделилась советами по созданию новогоднего образа
27 декабря 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney.
В преддверии новогодних праздников у мастеров красоты весьма плотная запись. По данным «Авито Услуг», в текущем году спрос на услуги мастеров по бровям и ресницам вырос на 17%, а на парикмахеров — на 12%. Россиянки также активнее начали обращаться к визажистам, спрос на которых вырос на 8%.
Маргарита Ежова из Новороссийска, дала несколько советов, как выглядеть неотразимо в новогодние праздники.
Хорошо выспаться перед праздником. Визажист также порекомендовала не есть на ночь соленое и острое, чтобы не появились отеки. Если они всё-таки появились, то нужно использовать специальные патчи или сделать компрессы из пакетиков с черным или зеленым чаем на несколько минут. Это поможет снять усталость с глаз.
Ежова также порекомендовала нанести на лицо маску по типу кожи, предварительно сделав бережный пилинг. Это поможет выровнять цвет лица и позволит более равномерно распределить тональное средство.
Эксперт напомнила про румяна. Они помогут создать свежий и отдохнувший вид. По её словам, румяна с розовым и розово-персиковым подтоном лучше всего визуально омолаживают лицо.
Визажист порекомендовала учитывать сочетание румян и помады. Они должны быть родственными тонами одной цветовой гаммы, но не идентичными. Ежова также поделилась лайфхаком на случай, если подходящих румян в косметичке не нашлось. Можно точечно нанести в область скул помаду и хорошо её растушевать. Лучше всего для этого подойдут матовые и кремовые текстуры.
Важной частью новогоднего образа является укладка. Чтобы локоны продержались всю ночь, визажист рекомендует вымыть голову минимум за 3 часа. При этом не нужно использовать маски и питательный кондиционер, так как они утяжеляют волосы. После этого нужно хорошо просушить волосы феном с использованием термозащитного средства и потом приступить к укладке. После закручивания локонов необходимо немного подождать, пока они остынут, и затем зафиксировать прическу лаком.
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