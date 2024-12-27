Эксперт Жищенко рассказал, зачем в Ростовской области вводят экзамен для охотников

Столь несложное получение охотничьих билетов, по словам собеседника, позволяло решать много задач. Например, пожилые люди в селах и хуторах могли хранить охотничье оружие для повышения собственного спокойствия. Наличие охотничьего билета у жен охотников, позволяло мужьям приобретать больше единиц профильного оружия, чем это допустимо по закону.