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Posted 27 декабря, 04:53

Published 27 декабря, 04:53

Modified 27 декабря, 04:53

Updated 27 декабря, 04:53

Эксперт Жищенко рассказал, почему для охотников введут экзамен в Ростовской области

Эксперт Жищенко рассказал, зачем в Ростовской области вводят экзамен для охотников

27 декабря 2024, 04:53
Фото: Шедеврум. Эксперт Жищенко рассказал, почему для охотников введут экзамен в Ростовской области

В ростовском Обществе охотников и рыболовов рассказали, зачем нужны экзамены

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Проверка необходимых знаний и навыков ростовчан на экзамене перед получением охотничьего билета — это очень неплохо, сообщил RostovGazeta председатель ростовского Общества охотников и рыболовов Андрей Жищенко.

Возвращение утраченного

Напомним, что с сентября 2025 года в России, в том числе и в Ростовской области, для получения охотничьего билета вводится обязательный экзамен.

Теперь желающим стать охотником придется продемонстрировать знания требований безопасности на охоте, ограничений охоты и основ биологии диких животных. А также показать мастерство безопасного обращения с охотничьим оружием, ориентирования на местности и обращения с добытыми охотничьими ресурсами.

«Такое уже было в 80-х годах прошлого столетия, когда я вступал в общество охотников. Тогда я был еще пацаном. Для ребят, которые ходили на охоту с отцами, в те годы с 14 лет была возможность получить юниорский билет охотника, юношеский. А когда исполнялось 18 лет, выдавали охотничий билет, который давал право на приобретение охотничьего оружия», — вспоминает Андрей Жищенко.

Собеседник добавляет, что в те годы стать охотником было нелегко. Это удавалось лишь тем, кто тянулся к охоте.

«Для того, чтобы вступить в ряды охотников, обязательно были нужны два поручителя из охотничьего сообщества. Они писали ходатайства, после чего человека зачисляли сперва в кандидаты. В этом статусе будущий охотник пребывал какой-то период. Потом сдавал экзамен — охотничий минимум. И при успешной сдаче выдавали охотничий билет», — уточняет эксперт.

Для получения требуемых знаний для сдачи экзамена, будущие охотники заказывали книжки. В них был прописан свод охотничьих законов, правил, техника безопасного обращения с охотничьим оружием и информация о видах охоты на определенных диких животных.

В них был прописан свод охотничьих законов, правил, техника безопасного обращения с охотничьим оружием и информация о видах охоты на определенных диких животных.
В них был прописан свод охотничьих законов, правил, техника безопасного обращения с охотничьим оружием и информация о видах охоты на определенных диких животных.. Фото: 1MI
«В этой информации, например, сообщалось, что по невидимой цели стрелять нельзя. Цель всегда должна быть четко видна. То есть если охотник охотиться в камышах и где-то справа слышит как взлетает фазан, то стрелять недопустимо. Ведь за фазаном в кустах может оказаться второй охотник. И такие нюансы были прописаны в своде охотничьих законов. Все это люди внимательно их изучали, запоминали и сдавали экзамены, чтобы стать охотниками», — отмечает эксперт.

Однако, по словам собеседника, практика проверки знаний у будущих охотников вскоре была утрачена.

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Почему все хотят стать охотниками

В середине нулевых, чтобы получить охотничий билет, требовалось просто написать заявление и предоставить две фотографии.

«Охотничьи билеты ни к чему не обязывали. Охотникам не нужно было платить взносы, ходить отмечаться. Поэтому мы столкнулись со странной тенденцией. Охотничьи билеты люди делали не только себе, но и своим родственникам и знакомым, всем желающим. В итоге и жены, и старенькие бабушки и дедушки, и другие люди, которые никогда в жизни не планировали охотиться, обзавелись охотничьими билетами», — говорит Андрей Жищенко.

Столь несложное получение охотничьих билетов, по словам собеседника, позволяло решать много задач. Например, пожилые люди в селах и хуторах могли хранить охотничье оружие для повышения собственного спокойствия. Наличие охотничьего билета у жен охотников, позволяло мужьям приобретать больше единиц профильного оружия, чем это допустимо по закону.

«Эти охотничьи билеты числятся до сих пор. Их не сдают и не аннулируют. Может быть такое, что человека уже и в живых давно нет, а по реестру он по-прежнему числится охотником», — констатирует собеседник.
В середине нулевых, чтобы получить охотничий билет, требовалось просто написать заявление и предоставить две фотографии.
В середине нулевых, чтобы получить охотничий билет, требовалось просто написать заявление и предоставить две фотографии.. Фото: 1MI
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Наведение порядка

Председатель городского общества охотников уверен, что новый закон добавит порядка в охотничью сферу.

«Многие бабушки и дедушки однозначно не пойдут сдавать экзамен. Теперь охотой будут заниматься только те люди, которым это действительно нужно и интересно», — комментирует эксперт.

Однако, как уточняет собеседник, принять закон — это полдела. Потребуется еще и эффективная процедура его исполнения.

«Теперь охотой будут заниматься только те люди, которым это действительно нужно и интересно»
«Теперь охотой будут заниматься только те люди, которым это действительно нужно и интересно». Фото: Pxhere

Ранее RostovGazeta выясняла, могут ли в Ростовской области появиться волки-людоеды. Этот вопрос возник после того, как охотники зафиксировали на Дону появление «новых волков», которые не боятся ничего.

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