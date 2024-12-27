Эксперт Жищенко рассказал, зачем в Ростовской области вводят экзамен для охотников

Posted 27 декабря, 04:53
Published 27 декабря, 04:53
Modified 27 декабря, 04:53
Updated 27 декабря, 04:53
Напомним, что с сентября 2025 года в России, в том числе и в Ростовской области, для получения охотничьего билета вводится обязательный экзамен.
Теперь желающим стать охотником придется продемонстрировать знания требований безопасности на охоте, ограничений охоты и основ биологии диких животных. А также показать мастерство безопасного обращения с охотничьим оружием, ориентирования на местности и обращения с добытыми охотничьими ресурсами.
«Такое уже было в 80-х годах прошлого столетия, когда я вступал в общество охотников. Тогда я был еще пацаном. Для ребят, которые ходили на охоту с отцами, в те годы с 14 лет была возможность получить юниорский билет охотника, юношеский. А когда исполнялось 18 лет, выдавали охотничий билет, который давал право на приобретение охотничьего оружия», — вспоминает Андрей Жищенко.
Собеседник добавляет, что в те годы стать охотником было нелегко. Это удавалось лишь тем, кто тянулся к охоте.
«Для того, чтобы вступить в ряды охотников, обязательно были нужны два поручителя из охотничьего сообщества. Они писали ходатайства, после чего человека зачисляли сперва в кандидаты. В этом статусе будущий охотник пребывал какой-то период. Потом сдавал экзамен — охотничий минимум. И при успешной сдаче выдавали охотничий билет», — уточняет эксперт.
Для получения требуемых знаний для сдачи экзамена, будущие охотники заказывали книжки. В них был прописан свод охотничьих законов, правил, техника безопасного обращения с охотничьим оружием и информация о видах охоты на определенных диких животных.
«В этой информации, например, сообщалось, что по невидимой цели стрелять нельзя. Цель всегда должна быть четко видна. То есть если охотник охотиться в камышах и где-то справа слышит как взлетает фазан, то стрелять недопустимо. Ведь за фазаном в кустах может оказаться второй охотник. И такие нюансы были прописаны в своде охотничьих законов. Все это люди внимательно их изучали, запоминали и сдавали экзамены, чтобы стать охотниками», — отмечает эксперт.
Однако, по словам собеседника, практика проверки знаний у будущих охотников вскоре была утрачена.
В середине нулевых, чтобы получить охотничий билет, требовалось просто написать заявление и предоставить две фотографии.
«Охотничьи билеты ни к чему не обязывали. Охотникам не нужно было платить взносы, ходить отмечаться. Поэтому мы столкнулись со странной тенденцией. Охотничьи билеты люди делали не только себе, но и своим родственникам и знакомым, всем желающим. В итоге и жены, и старенькие бабушки и дедушки, и другие люди, которые никогда в жизни не планировали охотиться, обзавелись охотничьими билетами», — говорит Андрей Жищенко.
Столь несложное получение охотничьих билетов, по словам собеседника, позволяло решать много задач. Например, пожилые люди в селах и хуторах могли хранить охотничье оружие для повышения собственного спокойствия. Наличие охотничьего билета у жен охотников, позволяло мужьям приобретать больше единиц профильного оружия, чем это допустимо по закону.
«Эти охотничьи билеты числятся до сих пор. Их не сдают и не аннулируют. Может быть такое, что человека уже и в живых давно нет, а по реестру он по-прежнему числится охотником», — констатирует собеседник.
Председатель городского общества охотников уверен, что новый закон добавит порядка в охотничью сферу.
«Многие бабушки и дедушки однозначно не пойдут сдавать экзамен. Теперь охотой будут заниматься только те люди, которым это действительно нужно и интересно», — комментирует эксперт.
Однако, как уточняет собеседник, принять закон — это полдела. Потребуется еще и эффективная процедура его исполнения.
Ранее RostovGazeta выясняла, могут ли в Ростовской области появиться волки-людоеды. Этот вопрос возник после того, как охотники зафиксировали на Дону появление «новых волков», которые не боятся ничего.