Фуры под надзором: к 2025 году установят новые камеры на въездах в Ростов-на-Дону

Как сообщала RostovGazeta, для водителей грузовиков, въехавших в город, несмотря на запрещающий знак, увеличат штрафы с 1 января. Теперь за нарушение придется заплатить в 10 раз больше — пять тысяч рублей. При повторном нарушении сумма вырастет до 10 тысяч рублей.