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Posted 27 декабря, 10:20

Published 27 декабря, 10:20

Modified 27 декабря, 10:22

Updated 27 декабря, 10:22

Фуры под надзором: к 2025 году установят новые камеры на въездах в Ростов

Фуры под надзором: к 2025 году установят новые камеры на въездах в Ростов-на-Дону

27 декабря 2024, 10:20
Фото: 1MI. Фуры под надзором: к 2025 году установят новые камеры на въездах в Ростов

К 2025 году установят новые камеры для фур на въездах в Ростов-на-Дону

В Ростове к началу 2025 года хотят установить еще 12 камер фото- и видеофиксации, которые будут следить за грузовиками. В частности — выявлять момент нарушения дорожного знака, запрещающего проезд в город, пишут СМИ.

О новых камерах 26 декабря сообщил Donnews со ссылкой на начальника регионального управления ГИБДД Олега Богуна. По словам руководителя, увеличивать число экипажей ДПС ради поимки нарушителей-водителей грузовиков не планируют. Вместо этого установят и подключат камеры, поставят соответствующие дорожные знаки. Кто нарушит — тому придет штраф.

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В 2023 году в Ростове создали проект грузового каркаса. Фурам постепенно перекрывают проезд по городским улицам, чтобы не загружать трафик и сохранить асфальт от скорого разрушения из-за многотоннажных машин.

Как сообщала RostovGazeta, для водителей грузовиков, въехавших в город, несмотря на запрещающий знак, увеличат штрафы с 1 января. Теперь за нарушение придется заплатить в 10 раз больше — пять тысяч рублей. При повторном нарушении сумма вырастет до 10 тысяч рублей.

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