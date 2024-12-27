Фуры под надзором: к 2025 году установят новые камеры на въездах в Ростов-на-Дону

Posted 27 декабря, 10:20
Published 27 декабря, 10:20
Modified 27 декабря, 10:22
Updated 27 декабря, 10:22
О новых камерах 26 декабря сообщил Donnews со ссылкой на начальника регионального управления ГИБДД Олега Богуна. По словам руководителя, увеличивать число экипажей ДПС ради поимки нарушителей-водителей грузовиков не планируют. Вместо этого установят и подключат камеры, поставят соответствующие дорожные знаки. Кто нарушит — тому придет штраф.
В 2023 году в Ростове создали проект грузового каркаса. Фурам постепенно перекрывают проезд по городским улицам, чтобы не загружать трафик и сохранить асфальт от скорого разрушения из-за многотоннажных машин.
Как сообщала RostovGazeta, для водителей грузовиков, въехавших в город, несмотря на запрещающий знак, увеличат штрафы с 1 января. Теперь за нарушение придется заплатить в 10 раз больше — пять тысяч рублей. При повторном нарушении сумма вырастет до 10 тысяч рублей.