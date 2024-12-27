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Posted 27 декабря, 07:51

Published 27 декабря, 07:51

Modified 27 декабря, 07:53

Updated 27 декабря, 07:53

К Новому году холодный фронт накроет Ростовскую область

К Новому году холодный фронт накроет Ростовскую область

27 декабря 2024, 07:51
Фото: Шедеврум. К Новому году холодный фронт накроет Ростовскую область
На Ростовскую область надвигается холодный фронт. В ближайшие дни температура в регионе опустится до -5 градусов, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

В период с вечера 27 до 29 декабря в донской столице обещают облачную погоду с прояснениями. Осадков практически не будет. Северный и северо-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Днем ожидается около -1…+1 градуса. Ночью столбик термометра опустится до -3…-1 градуса.

Метель и морозы до -12 градусов обрушатся на Ростовскую область
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В некоторых муниципалитетах Ростовской области прогнозируют мокрый снег. Местами он налипнет на провода и деревья. По утрам и ночью ожидается изморозь и гололед на дорогах и тротуарах. Вероятно, он образуется из-за осадков и перепада температуры. По ночам будет мороз до -5 градусов, а днем возможно потепление до +2. Если снег растает за день, то ночью он превратится в каток на улицах.

Ранее RostovGazeta рассказывала, ждать ли снег на Новый год.

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