К Новому году холодный фронт накроет Ростовскую область

Posted 27 декабря, 07:51
Published 27 декабря, 07:51
Modified 27 декабря, 07:53
Updated 27 декабря, 07:53
В период с вечера 27 до 29 декабря в донской столице обещают облачную погоду с прояснениями. Осадков практически не будет. Северный и северо-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Днем ожидается около -1…+1 градуса. Ночью столбик термометра опустится до -3…-1 градуса.
В некоторых муниципалитетах Ростовской области прогнозируют мокрый снег. Местами он налипнет на провода и деревья. По утрам и ночью ожидается изморозь и гололед на дорогах и тротуарах. Вероятно, он образуется из-за осадков и перепада температуры. По ночам будет мороз до -5 градусов, а днем возможно потепление до +2. Если снег растает за день, то ночью он превратится в каток на улицах.
Ранее RostovGazeta рассказывала, ждать ли снег на Новый год.