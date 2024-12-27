К Новому году холодный фронт накроет Ростовскую область

В некоторых муниципалитетах Ростовской области прогнозируют мокрый снег. Местами он налипнет на провода и деревья. По утрам и ночью ожидается изморозь и гололед на дорогах и тротуарах. Вероятно, он образуется из-за осадков и перепада температуры. По ночам будет мороз до -5 градусов, а днем возможно потепление до +2. Если снег растает за день, то ночью он превратится в каток на улицах.