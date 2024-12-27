Как украсить новогодний стол в 2025 год Змеи

При выборе столового текстиля для праздничной сервировки в 2025 году отдавайте предпочтение природной гамме, например, серому, бежевому, зеленому цвету. Можно выбрать скатерти, столовые дорожки, плейсматы и салфетки в тон друг другу, а можно сыграть на контрастах, постелив, например, на бежевую скатерть зеленую столовую дорожку или белоснежный наперон — дополнительную скатерть меньшего размера. Сделать обычную столовую скатерть более нарядной можно с помощью прозрачной органзы с золотым новогодним принтом.