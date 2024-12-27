Как украсить новогодний стол в 2025 год Змеи

Posted 27 декабря, 06:51
Published 27 декабря, 06:51
Modified 27 декабря, 06:54
Updated 27 декабря, 06:54
По древнему китайскому календарю наступающий 2025 год — это год Зеленой Деревянной Змеи. В культуре Китая змея — опасное, но мудрое животное, олицетворяющее проницательность и гибкость. Змея умеет находить радость в простых вещах и не терпит суеты.
По восточной традиции, Новый год принято встречать так, чтобы «угодить» и выразить почтение мифическому существу-покровителю года. Обычно стараются заранее выбрать праздничный наряд, обдумать меню новогоднего ужина, купить нарядные тканые скатерти, украсить жилище. Предлагаем несколько идей для декора новогоднего стола в 2025 году Змеи.
При выборе столового текстиля для праздничной сервировки в 2025 году отдавайте предпочтение природной гамме, например, серому, бежевому, зеленому цвету. Можно выбрать скатерти, столовые дорожки, плейсматы и салфетки в тон друг другу, а можно сыграть на контрастах, постелив, например, на бежевую скатерть зеленую столовую дорожку или белоснежный наперон — дополнительную скатерть меньшего размера. Сделать обычную столовую скатерть более нарядной можно с помощью прозрачной органзы с золотым новогодним принтом.
Подчеркнуть символику года Зеленой Деревянной Змеи в столовой сервировке можно с помощью посуды, например:
Некоторые закуски, например, канапе, рыбные, мясные, сырные и фруктовые нарезки, тарталетки с икрой можно подать на разделочных досках из натурального дерева, а горячие блюда — в чугунной сковороде или горшочках.
Чтобы праздничный стол выглядел нарядно, добавьте неброский, но стильный декор. Предлагаем несколько идей:
В качестве декора можно использовать пряники или печенье с поздравлением: небольшую записку с добрыми пожеланиями и предсказанием удачи в новом году можно привязать ленточкой или приклеить к печенью на кондитерский клей.
Создать уютную и волшебную обстановку за новогодним столом можно с помощью электрогирлянд и светящихся фигур. Эффектно будут смотреться, например, гирлянда-фейерверк, которую можно закрепить над столом. В центре столешницы можно поставить светодиодные свечи, декоративные фонари и миниатюрные камины. Отличным фоном для такого декора станут золотистые, бежевые или зеленые новогодние скатерти.
Даже привычные блюда тоже можно подать так, чтобы они стали украшением праздничного стола. Например, слоеные салаты, запеканки, заливное, десерты можно оформить в виде рождественского венка, а порционные закуски выложить на тарелке, придав им форму елки, снеговика, варежки. В продаже есть много кулинарных форм и новогодней посуды для оригинальной подачи блюд.
Современная праздничная столовая сервировка довольно эклектична. Она сочетает в себе элементы восточных и европейских традиций. Большой выбор товаров для украшения праздничного стола в любом стиле на новый 2025 год Змеи есть в крупных гипермаркетах товаров для дома.