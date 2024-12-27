На утреннике в школе в Ростове-на-Дону дети спели песню про пьяных ежиков

Posted 27 декабря, 06:34
Published 27 декабря, 06:34
Modified 27 декабря, 06:36
Updated 27 декабря, 06:36
Песню исполнили на мотив «В лесу родилась елочка». После первой строчки мальчики и девочки спели: " А кто ее родил? Четыре пьяных ежика и Гена-крокодил! Один из пьяных ежиков залез на провода, четыре замыкания и ежику…» — видео оборвалось на самом интересном.
Что за слово было в конце куплета, можно лишь догадываться. Однако в комментариях нашлись те, кто тоже знал эту песенку еще в своем детстве, несколько десятков лет назад.
— Да этот текст еще из моего детства, мы в садике такое пели. В конце будет: «И ежику — хана!» И ничего, вырос нормальным человеком, как все остальные. Чего стеб-то в серьезное русло переводить? — поделился один из подписчиков в ответ на возмущения других в комментариях.
— Я в шоке! Гнать таких преподавателей и директора поганой метлой! Просто позор! — не унимался кто-то. — Куда катится мир?
После череды возмущенных комментариев все чаще стали появляться те, кто не придал такого большого значения песенке и не винил учителей.
— Какие все правильные! Поправьте свои белые пальто и проходите мимо. Это не учителя учат детей такому. Дети уже в садике знают эту песенку, — рассказали ростовчане. А учитель, возможно, даже не подозревал, что они такое исполняют. Мы в свое время тоже много песен переделывали, но не было компромата, не было телефонов.
— А вы в школе не косячили? Я, например, крайне рад, что в моем детстве не было камер на каждом углу. В 90 развлечения еще хуже были, и ничего — все живут, — добавил другой.
Часть подписчиков не поверила увиденному и предположила, что это может быть монтаж.