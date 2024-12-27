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Posted 27 декабря, 06:34

Published 27 декабря, 06:34

Modified 27 декабря, 06:36

Updated 27 декабря, 06:36

Песню о пьяных ежиках исполнили на утреннике ученики школы №75 в Ростове

На утреннике в школе в Ростове-на-Дону дети спели песню про пьяных ежиков

27 декабря 2024, 06:34
Фото: Шедеврум/ видео t.me/etorostov. Песню о пьяных ежиках исполнили на утреннике ученики школы №75 в Ростове
В школе на северной окраине Ростова дети спели необычную песню во время новогоднего утренника. Хороводы ученики второго класса водили под слова о елочке и пьяных ежиках. Об этом сообщает «Газета» со ссылкой на telegram-канал «Это Ростов новости».

Песню исполнили на мотив «В лесу родилась елочка». После первой строчки мальчики и девочки спели: " А кто ее родил? Четыре пьяных ежика и Гена-крокодил! Один из пьяных ежиков залез на провода, четыре замыкания и ежику…» — видео оборвалось на самом интересном.

Что за слово было в конце куплета, можно лишь догадываться. Однако в комментариях нашлись те, кто тоже знал эту песенку еще в своем детстве, несколько десятков лет назад.

— Да этот текст еще из моего детства, мы в садике такое пели. В конце будет: «И ежику — хана!» И ничего, вырос нормальным человеком, как все остальные. Чего стеб-то в серьезное русло переводить? — поделился один из подписчиков в ответ на возмущения других в комментариях.
— Я в шоке! Гнать таких преподавателей и директора поганой метлой! Просто позор! — не унимался кто-то. — Куда катится мир?

После череды возмущенных комментариев все чаще стали появляться те, кто не придал такого большого значения песенке и не винил учителей.

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— Какие все правильные! Поправьте свои белые пальто и проходите мимо. Это не учителя учат детей такому. Дети уже в садике знают эту песенку, — рассказали ростовчане. А учитель, возможно, даже не подозревал, что они такое исполняют. Мы в свое время тоже много песен переделывали, но не было компромата, не было телефонов.
— А вы в школе не косячили? Я, например, крайне рад, что в моем детстве не было камер на каждом углу. В 90 развлечения еще хуже были, и ничего — все живут, — добавил другой.

Часть подписчиков не поверила увиденному и предположила, что это может быть монтаж.

Пару месяцев назад в этой же школе произошла давка в коридорах. По словам горожан, это случилось из-за того, что учреждение переполнено, дети учатся в несколько смен. Поэтому в какой-то момент пересечения уроков места оказалось слишком мало. В администрации Ростова назвали другую причину.

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