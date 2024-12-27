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Posted 27 декабря, 15:17

Published 27 декабря, 15:17

Modified 27 декабря, 15:17

Updated 27 декабря, 15:17

Ростовский курьер назвал свой максимальный заработок

Накопил на Турцию и iPhone: курьер из Ростова честно рассказал о заработках

27 декабря 2024, 15:17
Фото: Шедеврум. Ростовский курьер назвал свой максимальный заработок

Курьер из Ростова признался, что зарабатывает 150 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону курьер «Яндекс.Еды» Иван Меладзе развозит на электровелосипеде заказы клиентам и ведет стримы на платформе Twitch. Он рассказывает подписчикам о работе курьера, о себе и своем заработке. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на слова стримера.

Иван работает курьером уже шесть лет. Сейчас на его канале 19,4 тысячи подписчиков, а его стримы смотрят десятки тысяч зрителей. Курьеру 30 лет, на вопросы об образовании он отшучивается: «Вот не будете учиться, будете со мной работать».

По его словам, за час он выполняет 1-2 заказа и зарабатывает от 400 до 600 рублей. При этом работает он по 4-8 часов и редко берет выходные. Как сообщил стример в одном из эфиров, с таким графиком за месяц он зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей.

«Я мог бы поднять где-то 200 тысяч, если бы на мопеде был», — цитирует курьера источник.

Кроме того, Иван накопил на поездку в Турцию и iPhone 15, с которого он и ведет прямые трансляции. Заказы он принимает со второго телефона. Сейчас его главная цель — накопить на кругосветное путешествие.

Дополнительный заработок приходит работнику через донаты подписчиков. Несмотря на это, Иван относится к стримам как к хобби. Работа курьером также приносит ему удовольствие.

«Кайфую, катаюсь, деньги получаю, сам себе директор, сам себе начальник, как от этого можно устать?» — поделится стример.

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