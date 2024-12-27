Накопил на Турцию и iPhone: курьер из Ростова честно рассказал о заработках

Posted 27 декабря, 15:17
Published 27 декабря, 15:17
Modified 27 декабря, 15:17
Updated 27 декабря, 15:17
Иван работает курьером уже шесть лет. Сейчас на его канале 19,4 тысячи подписчиков, а его стримы смотрят десятки тысяч зрителей. Курьеру 30 лет, на вопросы об образовании он отшучивается: «Вот не будете учиться, будете со мной работать».
По его словам, за час он выполняет 1-2 заказа и зарабатывает от 400 до 600 рублей. При этом работает он по 4-8 часов и редко берет выходные. Как сообщил стример в одном из эфиров, с таким графиком за месяц он зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей.
«Я мог бы поднять где-то 200 тысяч, если бы на мопеде был», — цитирует курьера источник.
Кроме того, Иван накопил на поездку в Турцию и iPhone 15, с которого он и ведет прямые трансляции. Заказы он принимает со второго телефона. Сейчас его главная цель — накопить на кругосветное путешествие.
Дополнительный заработок приходит работнику через донаты подписчиков. Несмотря на это, Иван относится к стримам как к хобби. Работа курьером также приносит ему удовольствие.
«Кайфую, катаюсь, деньги получаю, сам себе директор, сам себе начальник, как от этого можно устать?» — поделится стример.