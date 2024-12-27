Накопил на Турцию и iPhone: курьер из Ростова честно рассказал о заработках

По его словам, за час он выполняет 1-2 заказа и зарабатывает от 400 до 600 рублей. При этом работает он по 4-8 часов и редко берет выходные. Как сообщил стример в одном из эфиров, с таким графиком за месяц он зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей.