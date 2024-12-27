Новогодний трамвай запустили по улицам Ростова-на-Дону 27 декабря

В пятницу, 27 декабря, в Ростове-на-Дону запустили новогодний трамвай. Он будет курсировать по маршруту №1 от Главного железнодорожного вокзала до улицы 26-я линия. Его можно встретить на улицах города с 12.00 до 14.00 мск и с 15.00 до 17.00 мск. По такому же расписанию он проездит и в субботу, 28 декабря. Трамвай выйдет на рейс и в понедельник, 30 декабря. Однако увидеть его можно будет только с 11.00 до 13.00 мск.