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Posted 27 декабря, 12:09

Published 27 декабря, 12:09

Modified 27 декабря, 12:11

Updated 27 декабря, 12:11

Новогодний трамвай заметили на улицах Ростова-на-Дону

Новогодний трамвай запустили по улицам Ростова-на-Дону 27 декабря

27 декабря 2024, 12:09
Фото: rostovgazeta.ru. Новогодний трамвай заметили на улицах Ростова-на-Дону
В преддверие Нового года Дед Мороз и Снегурочка пересели на трамвай и приехали в Ростов-на-Дону, видео с места событий снял корреспондент RostovGazeta.

В пятницу, 27 декабря, в Ростове-на-Дону запустили новогодний трамвай. Он будет курсировать по маршруту №1 от Главного железнодорожного вокзала до улицы 26-я линия. Его можно встретить на улицах города с 12.00 до 14.00 мск и с 15.00 до 17.00 мск. По такому же расписанию он проездит и в субботу, 28 декабря. Трамвай выйдет на рейс и в понедельник, 30 декабря. Однако увидеть его можно будет только с 11.00 до 13.00 мск.

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Видео: rostovgazeta.ru. Новогодний трамвай заметили на улицах Ростова-на-Дону

Новогодние гуляния на трамвае устроили не только Дед Мороз и Снегурочка, но и их друзья: снеговики, елочные игрушки, белый медведь и другие. На кадрах видно, что веселая компания поздравляет ростовчан с наступающим новым годом и поднимает праздничное настроение.

Добавим, что прокатиться на трамвае нельзя. Там и так слишком тесно.

Ранее RostovGazeta рассказала, как украсить новогодний стол в 2025 год Змеи.

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