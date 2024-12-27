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Posted 27 декабря, 11:12

Published 27 декабря, 11:12

Modified 27 декабря, 11:14

Updated 27 декабря, 11:14

Таганрогский залив 27 декабря сдуло ветром

Обнаженное дно: появились кадры обмелевшего Таганрогского залива

27 декабря 2024, 11:12
Фото: 62.mchs.gov.ru. иллюстрация. Таганрогский залив 27 декабря сдуло ветром

Появились кадры обмелевшего Таганрогского залива

Таганрогский залив заметно обмелел 27 декабря. Кадрами с RostovGazeta поделились местные жители.

На видео можно заметить, что вода отошла от береговой линии на несколько метров, обнажив дно. Очевидцы сообщают, что такая картина наблюдается вдоль всей Пушкинской набережной.

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Судя по звуку на ролике, в городе и в море бушует сильный ветер. Вероятно, именно он стал причиной обмеления. Хотя, по прогнозу погоды, скорость воздушных масс не должна превышать 10 метров в секунду в ближайшие дни.

Ранее RostovGazeta сообщала о понижении уровня воды в устье реки Дон. К 28 декабря он может упасть ниже неблагоприятных отметок. Ростовчане уже могут заметить обмеление в районе левого берега, напротив городской набережной.

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