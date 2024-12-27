Обнаженное дно: появились кадры обмелевшего Таганрогского залива

Posted 27 декабря, 11:12
Published 27 декабря, 11:12
Modified 27 декабря, 11:14
Updated 27 декабря, 11:14
На видео можно заметить, что вода отошла от береговой линии на несколько метров, обнажив дно. Очевидцы сообщают, что такая картина наблюдается вдоль всей Пушкинской набережной.
Судя по звуку на ролике, в городе и в море бушует сильный ветер. Вероятно, именно он стал причиной обмеления. Хотя, по прогнозу погоды, скорость воздушных масс не должна превышать 10 метров в секунду в ближайшие дни.
Ранее RostovGazeta сообщала о понижении уровня воды в устье реки Дон. К 28 декабря он может упасть ниже неблагоприятных отметок. Ростовчане уже могут заметить обмеление в районе левого берега, напротив городской набережной.