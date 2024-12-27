Пекарню «Сладкое соленое» в Ростове-на-Дону закрыли из-за кишечной инфекции

Posted 27 декабря, 13:10
Published 27 декабря, 13:10
Modified 27 декабря, 13:12
Updated 27 декабря, 13:12
Специалисты Управления Роспотребнадзора региона проверили еще одно предприятие общественного питания в Ростовской области на соблюдение требований СанПиН. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования в пекарне «Сладкое соленое» в Ростове-на-Дону был обнаружен очаг кишечной инфекции.
Заведение, расположенное по адресу улица Ленина, 121, грубым образом нарушало требования санитарных правил, что и привело к возникновению инфекции. В связи с этим деятельность пекарни приостановлена на 30 дней по решению суда.
Ранее кафе Wasabi в Батайске временно закрыли по той же самой причине. Подробнее о нарушениях в материале RostovGazeta.