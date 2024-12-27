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Posted 27 декабря, 13:10

Published 27 декабря, 13:10

Modified 27 декабря, 13:12

Updated 27 декабря, 13:12

Пекарню «Сладкое соленое» в Ростове-на-Дону закрыли из-за кишечной инфекции

Пекарню «Сладкое соленое» в Ростове-на-Дону закрыли из-за кишечной инфекции

27 декабря 2024, 13:10
Фото: 1MI. Пекарню «Сладкое соленое» в Ростове-на-Дону закрыли из-за кишечной инфекции
Сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарных правил и очаг кишечной палочки в пекарне «Сладкое соленое» в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Управления Роспотребнадзора региона проверили еще одно предприятие общественного питания в Ростовской области на соблюдение требований СанПиН. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования в пекарне «Сладкое соленое» в Ростове-на-Дону был обнаружен очаг кишечной инфекции.

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Заведение, расположенное по адресу улица Ленина, 121, грубым образом нарушало требования санитарных правил, что и привело к возникновению инфекции. В связи с этим деятельность пекарни приостановлена на 30 дней по решению суда.

Ранее кафе Wasabi в Батайске временно закрыли по той же самой причине. Подробнее о нарушениях в материале RostovGazeta.

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