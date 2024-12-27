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Posted 27 декабря, 20:03

Published 27 декабря, 20:03

Modified 27 декабря, 20:03

Updated 27 декабря, 20:03

Появились кадры сильно обмелевшей реки Дон в Ростове

Появились кадры сильно обмелевшей реки Дон в Ростове

27 декабря 2024, 20:03
Фото: rostovgazeta.ru. Появились кадры сильно обмелевшей реки Дон в Ростове
Зимний ветер выдул воду из реки Дон у Ростова-на-Дону. Кадрами обмелевшего водоема поделился корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что ранее Гидрометцентр предупредил о том, что в течение 27 и утром 28 декабря ожидается резкое падение уровня воды в устье реки Дон, расположенного на участке от Аксая до Азова.

Результат ветрового сгона был виден уже сегодня днем в районе Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону. На кадрах с высоты видно, как берега стали намного шире за счет того, что оголилось дно водоема. На данный момент ситуация могла усугубиться.

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Видео: rostovgazeta.ru. Появились кадры сильно обмелевшей реки Дон в Ростове

До этого эколог Лебедев рассказал RostovGazeta, к чему может привести резкое снижение уровня воды в Дону. Подробнее о вреде рыбам и другим биоресурсам водоема читайте в нашем материале.

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