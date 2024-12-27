Ростовский пристав оценила BMW бизнес-класса в 29 тысяч рублей и получила срок

Posted 27 декабря, 08:23
Published 27 декабря, 08:23
Modified 27 декабря, 08:25
Updated 27 декабря, 08:25
Оперативники выяснили, что Елена Ратиева, зная рыночную стоимость машины марки BMW 520i, умышленно занизила ее. По ее оценкам, цена на авто составляла 29 тысяч рублей. Между тем, автомобили этой серии относятся к категории бизнес-класса и их стоимость может достигать 10 миллионов рублей
В связи с этим суд признал ее виновной в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге. Ратиеву ждёт 2 года и 6 месяцев условного лишения свободы.
Ранее шахтинский экс-судья попался на хищении десятков миллионов рублей из казны города.
До этого в донском регионе за подлог осудили главу города и депутата.