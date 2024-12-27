Ростовский пристав оценила BMW бизнес-класса в 29 тысяч рублей и получила срок

Оперативники выяснили, что Елена Ратиева, зная рыночную стоимость машины марки BMW 520i, умышленно занизила ее. По ее оценкам, цена на авто составляла 29 тысяч рублей. Между тем, автомобили этой серии относятся к категории бизнес-класса и их стоимость может достигать 10 миллионов рублей