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Posted 27 декабря, 07:46

Published 27 декабря, 07:46

Modified 27 декабря, 07:48

Updated 27 декабря, 07:48

Стало известно, насколько подорожали продукты в Ростовской области в 2024 году

Ростовстат назвал самые дорожающие продукты в Ростовской области в 2024 году

27 декабря 2024, 07:46
Фото: Pxhere. Стало известно, насколько подорожали продукты в Ростовской области в 2024 году
Стали известны средние цены на продукты в Ростовской области на конец декабря 2024 года. Информация об этом появилась на сайте Ростовстата. RostovGazeta выяснила, насколько за год выросли цены.

Так, ровно год назад за килограмм говяжьего мяса жители Ростовской области отдавали в среднем 504,57 рубля. В конце декабря 2024 года цена возросла до 578 рублей. Свинина выросла в цене с 364 до 383 рублей за килограмм. Мясо курицы, напротив, подешевело с 216 до 208 рублей.

Что касается цен на яиц, за которые президент России Владимир Путин извинился во время Прямой линии в 2023 году, то в декабре прошлого года они стоили 142 рубля. Сейчас десяток в торговых точках Ростовской области можно купить за 116 рублей.

Самые большие показатели среди продуктов региона оказались у сливочного масла. Теперь килограмм обойдется жителям региона в 1045 рублей. В декабре 2023 года за него просили 740 рублей.

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Кроме того, сыр теперь стоит 841 рубль за килограмм (722 рубля в декабре 2023-го), хлеб — 93 рубля (а был 78 рублей), копченая колбаса — 632 рубля (была 602 рубля), творог — 451 рубль (был 402 рубля), молоко — 106 рублей (было 92 рубля), а сметана — 346 рублей (была 289 рублей).

Ранее Банк России объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин.

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