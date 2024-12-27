Ростовстат назвал самые дорожающие продукты в Ростовской области в 2024 году

Posted 27 декабря, 07:46
Published 27 декабря, 07:46
Modified 27 декабря, 07:48
Updated 27 декабря, 07:48
Так, ровно год назад за килограмм говяжьего мяса жители Ростовской области отдавали в среднем 504,57 рубля. В конце декабря 2024 года цена возросла до 578 рублей. Свинина выросла в цене с 364 до 383 рублей за килограмм. Мясо курицы, напротив, подешевело с 216 до 208 рублей.
Что касается цен на яиц, за которые президент России Владимир Путин извинился во время Прямой линии в 2023 году, то в декабре прошлого года они стоили 142 рубля. Сейчас десяток в торговых точках Ростовской области можно купить за 116 рублей.
Самые большие показатели среди продуктов региона оказались у сливочного масла. Теперь килограмм обойдется жителям региона в 1045 рублей. В декабре 2023 года за него просили 740 рублей.
Кроме того, сыр теперь стоит 841 рубль за килограмм (722 рубля в декабре 2023-го), хлеб — 93 рубля (а был 78 рублей), копченая колбаса — 632 рубля (была 602 рубля), творог — 451 рубль (был 402 рубля), молоко — 106 рублей (было 92 рубля), а сметана — 346 рублей (была 289 рублей).
Ранее Банк России объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин.