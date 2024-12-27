Шесть новых мировых судей избрали в Ростовской области

Posted 27 декабря, 16:43
Published 27 декабря, 16:43
Modified 27 декабря, 16:45
Updated 27 декабря, 16:45
Так, на участок №10 Новочеркасского судебного района мировым судьей без ограничения срока был избран Размик Маргарян.
Мировыми судьями на трехлетний срок полномочий избраны Владислава Камышова и Оксана Мусатова — участки №6 и №7 Советского судебного района Ростова-на-Дону соответственно, Екатерина Симонова — участок №4 Аксайского судебного района.
Также должность мирового судьи займет Мария Кабанова — участок №1 Белокалитвинского судебного района и Ислам Иванов — участок №4 Егорлыкского судебного района.
Ранее суд признал незаконным перенос маршрутов на «Центральный» автовокзал в Ростове. Подробнее о судебном разбирательстве в материале RostovGazeta.