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Posted 27 декабря, 16:43

Published 27 декабря, 16:43

Modified 27 декабря, 16:45

Updated 27 декабря, 16:45

Шесть новых мировых судей избрали в Ростовской области

Шесть новых мировых судей избрали в Ростовской области

27 декабря 2024, 16:43
Фото: Изображение Midjourney. Шесть новых мировых судей избрали в Ростовской области
Заксобрание утвердило шесть мировых судей Ростовской области. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

Так, на участок №10 Новочеркасского судебного района мировым судьей без ограничения срока был избран Размик Маргарян.

Мировыми судьями на трехлетний срок полномочий избраны Владислава Камышова и Оксана Мусатова — участки №6 и №7 Советского судебного района Ростова-на-Дону соответственно, Екатерина Симонова — участок №4 Аксайского судебного района.

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Также должность мирового судьи займет Мария Кабанова — участок №1 Белокалитвинского судебного района и Ислам Иванов — участок №4 Егорлыкского судебного района.

Ранее суд признал незаконным перенос маршрутов на «Центральный» автовокзал в Ростове. Подробнее о судебном разбирательстве в материале RostovGazeta.

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