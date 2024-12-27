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Posted 27 декабря, 08:19

Published 27 декабря, 08:19

Modified 27 декабря, 08:21

Updated 27 декабря, 08:21

В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, как не попасть в пробки на М-4 «Дон»

Стало известно, как не попасть в пробки на М-4 «Дон» в Ростовской области

27 декабря 2024, 08:19
Фото: donland.ru. В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, как не попасть в пробки на М-4 «Дон»

В ГАИ сообщили, как объехать пробки на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области проводят ремонт участка трассы М-4 «Дон», на котором собираются километровые пробки. Также стали известны маршруты для объезда заторов. Информацию об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Уточняется, что пробки собираются на участке автодороги с 986-й по 990-й километры, в этом месте подрядчики чинят дорожное полотно. В связи с этим водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

Один из них — 964-й километр М-4 «Дон», где находится поворот на Михайлово — Владимировку. Также заторы можно объехать на 969-м километре трассы.

При этом уточняется, что пробок нет с 960-го по 969-й километры, а также с 883-го по 890-й.

Движение на трассе М-4 «Дон» парализовало из-за 15-километровой пробки
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Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников усилят мониторинг на автодороге М-4 «Дон».

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Дорога#Транспорт#Дороги#М-4#М-4 «Дон»#Госавтоинспекция
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