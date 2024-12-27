Стало известно, как не попасть в пробки на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 27 декабря, 08:19
Published 27 декабря, 08:19
Modified 27 декабря, 08:21
Updated 27 декабря, 08:21
Уточняется, что пробки собираются на участке автодороги с 986-й по 990-й километры, в этом месте подрядчики чинят дорожное полотно. В связи с этим водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.
Один из них — 964-й километр М-4 «Дон», где находится поворот на Михайлово — Владимировку. Также заторы можно объехать на 969-м километре трассы.
При этом уточняется, что пробок нет с 960-го по 969-й километры, а также с 883-го по 890-й.