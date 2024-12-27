Стало известно, сколько Ростовская область тратит на зарплату губернатора

В 2026-м общую сумму планируют сократить до 26,5 миллиона рублей, а в 2027-м немного увеличить — до 27 миллионов рублей. С чем связан такой перерасчет, неизвестно. Однако к концу 2025 года в этих пунктах областного бюджета могут оказаться уже новые цифры. Пока что расходы на губернатора и его заместителей в 2026 году — очень приблизительны.