Стало известно, сколько Ростовская область тратит на зарплату губернатора

Posted 27 декабря, 12:11
Published 27 декабря, 12:11
Modified 27 декабря, 12:13
Updated 27 декабря, 12:13
По данным документа, на обеспечение функционирования главы региона и его замов в 2025 году выделили более 30 миллионов рублей. В эту сумму заложены траты на оплату труда (10,8 миллиона рублей), проведение госзакупок (16,5 миллиона рублей) и выплаты персоналу государственных (муниципальных органов). Последние обходятся бюджету дешевле всего — 2,6 миллиона рублей.
В 2026-м общую сумму планируют сократить до 26,5 миллиона рублей, а в 2027-м немного увеличить — до 27 миллионов рублей. С чем связан такой перерасчет, неизвестно. Однако к концу 2025 года в этих пунктах областного бюджета могут оказаться уже новые цифры. Пока что расходы на губернатора и его заместителей в 2026 году — очень приблизительны.
Ранее стало известно о новом замгубернатора — министре транспорта Ростовской области. На эту должность глава региона назначил экс-директора Центрального автовокзала Алену Беликову.