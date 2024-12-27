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Posted 27 декабря, 12:11

Published 27 декабря, 12:11

Modified 27 декабря, 12:13

Updated 27 декабря, 12:13

Стало известно, сколько Ростовская область тратит на зарплату губернатора

Стало известно, сколько Ростовская область тратит на зарплату губернатора

27 декабря 2024, 12:11
Фото: donland.ru. Стало известно, сколько Ростовская область тратит на зарплату губернатора
Появилась информация о том, сколько тратят на зарплату губернатора Юрия Слюсаря из бюджета Ростовской области. Информация об этом находится в областном законе о бюджете на 2025 год и плановый период 2026-го и 2027-го. Депутаты утвердили его 24 декабря.

По данным документа, на обеспечение функционирования главы региона и его замов в 2025 году выделили более 30 миллионов рублей. В эту сумму заложены траты на оплату труда (10,8 миллиона рублей), проведение госзакупок (16,5 миллиона рублей) и выплаты персоналу государственных (муниципальных органов). Последние обходятся бюджету дешевле всего — 2,6 миллиона рублей.

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В 2026-м общую сумму планируют сократить до 26,5 миллиона рублей, а в 2027-м немного увеличить — до 27 миллионов рублей. С чем связан такой перерасчет, неизвестно. Однако к концу 2025 года в этих пунктах областного бюджета могут оказаться уже новые цифры. Пока что расходы на губернатора и его заместителей в 2026 году — очень приблизительны.

Ранее стало известно о новом замгубернатора — министре транспорта Ростовской области. На эту должность глава региона назначил экс-директора Центрального автовокзала Алену Беликову.

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