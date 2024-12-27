Суд признал Глубокинский кирпичный завод Ростовской области банкротом

Затем в судебный процесс начали включаться и другие организации, которым также задолжал Глубокинским кирпичный завод. В итоге сумма долга выросла минимум в восемь раз. В связи с этим Арбитражный суд Ростовской области признал предприятие несостоятельным и открыл конкурсное производство до 23 июня 2025 года.