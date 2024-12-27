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Posted 27 декабря, 18:43

Published 27 декабря, 18:43

Modified 27 декабря, 18:45

Updated 27 декабря, 18:45

Суд признал Глубокинский кирпичный завод Ростовской области банкротом

Суд признал Глубокинский кирпичный завод Ростовской области банкротом

27 декабря 2024, 18:43
Фото: Шедеврум. Суд признал Глубокинский кирпичный завод Ростовской области банкротом
Арбитражный суд Ростовской области признал должника АО «Глубокинский кирпичный завод» банкротом и открыл конкурсное производство. Информация опубликована в картотеке суда.

Судебное разбирательство началось еще в марте 2023 года, когда межрайонная инспекция ФНС №21 по Ростовской области подала заявление в Арбитражный суд региона на АО «Глубокинский кирпичный завод».

Налоговая служба потребовала признать завод, находящийся в Каменском районе Ростовской области, банкротом. Мотивируя свое заявление наличием большой задолженности у предприятия. Тогда долг составлял 1,6 миллиона рублей.

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Затем в судебный процесс начали включаться и другие организации, которым также задолжал Глубокинским кирпичный завод. В итоге сумма долга выросла минимум в восемь раз. В связи с этим Арбитражный суд Ростовской области признал предприятие несостоятельным и открыл конкурсное производство до 23 июня 2025 года.

Ранее стало известно, что приставы пытаются взыскать землю под бывшим кинотеатром «Россия» в Ростове-на-Дону.

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