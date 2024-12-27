Суд признал Глубокинский кирпичный завод Ростовской области банкротом

Posted 27 декабря, 18:43
Published 27 декабря, 18:43
Modified 27 декабря, 18:45
Updated 27 декабря, 18:45
Судебное разбирательство началось еще в марте 2023 года, когда межрайонная инспекция ФНС №21 по Ростовской области подала заявление в Арбитражный суд региона на АО «Глубокинский кирпичный завод».
Налоговая служба потребовала признать завод, находящийся в Каменском районе Ростовской области, банкротом. Мотивируя свое заявление наличием большой задолженности у предприятия. Тогда долг составлял 1,6 миллиона рублей.
Затем в судебный процесс начали включаться и другие организации, которым также задолжал Глубокинским кирпичный завод. В итоге сумма долга выросла минимум в восемь раз. В связи с этим Арбитражный суд Ростовской области признал предприятие несостоятельным и открыл конкурсное производство до 23 июня 2025 года.
Ранее стало известно, что приставы пытаются взыскать землю под бывшим кинотеатром «Россия» в Ростове-на-Дону.