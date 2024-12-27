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Posted 27 декабря, 14:31

Published 27 декабря, 14:31

Modified 27 декабря, 14:33

Updated 27 декабря, 14:33

Суд признал незаконным перенос маршрутов на «Центральный» автовокзал в Ростове

Суд признал незаконным перенос маршрутов на «Центральный» автовокзал в Ростове

27 декабря 2024, 14:31
Фото: donland.ru. Суд признал незаконным перенос маршрутов на «Центральный» автовокзал в Ростове
Арбитражный суд Роствоской области постановил признать недействительными 14 приказов министерства транспорта региона о переносе автобусных маршрутов со «старого» автовокзала Ростова-на-Дону на «Центральный». Решение опубликовано в картотеке суда.

В июле 2024 года ООО «Ростдонавтовокзал» направил в Арбитражный суд Ростовской области заявление о признании незаконными действия Минтранспорта региона, связанные с переносом ряда маршрутов.

Дело в том, что представители министерства изменили начальный и конечный пункт прибытия межмуниципальных маршрутов в соответствующем реестре. В связи с этим автобусы полностью начали курсировать от автовокзала «Центральный» на Шолохова. Что не устроило ООО «Ростдонавтококзал».

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Рассмотрев заявление, Арбитражный суд Ростовской области решил признать недействительными 14 приказов Минтранспорта и незаконным сам перенос маршрутов. Теперь ведомство должно выплатить ООО «Ростдонавтовокзал» госпошлину в размере 42 тысяч рублей и вернуть истцу из федерального бюджета три тысячи рублей, которые он также потратил на госпошлину.

Ранее стало известно, что на администрацию Новочеркасска подали в суд из-за долгов за воду.

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