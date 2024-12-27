Суд признал незаконным перенос маршрутов на «Центральный» автовокзал в Ростове

Рассмотрев заявление, Арбитражный суд Ростовской области решил признать недействительными 14 приказов Минтранспорта и незаконным сам перенос маршрутов. Теперь ведомство должно выплатить ООО «Ростдонавтовокзал» госпошлину в размере 42 тысяч рублей и вернуть истцу из федерального бюджета три тысячи рублей, которые он также потратил на госпошлину.