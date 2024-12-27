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Posted 27 декабря, 11:59

Published 27 декабря, 11:59

Modified 27 декабря, 12:01

Updated 27 декабря, 12:01

T2 покрыла связью платный участок трассы М4 — восточный обход Ростова-на-Дону

T2 покрыла связью платный участок трассы М4 — восточный обход Ростова-на-Дону

27 декабря 2024, 11:59
Фото: Т2.
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T2 обеспечила непрерывное покрытие сети на участке трассы М4 «Дон» в объезд Ростова-на-Дону и Аксая. Для этого компания установила вдоль трассы 10 базовых станций. Так, клиентам Т2 доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет на протяжении 63 км федеральной трассы.

T2 продолжает развитие сетевой инфраструктуры вдоль крупных федеральных автомагистралей. В преддверии новогодних праздников компания обеспечила 100% покрытие сетью отрезка платной трассы М4 «Дон» в объезд Ростова-на-Дону и его города-спутника Аксая. Участок протяженностью 63 км проходит от аэропорта Платов до поселка Суходольск. T2 установила вдоль трассы 10 базовых станций: оборудование работает в стандартах 2G/4G и частотном диапазоне 1800 МГц.

Антенно-мачтовые сооружения вдоль обхода М4 «Дон» установила башенная компания ООО «Пилар», принадлежащая Т2. Строительство велось в рамках соглашения о сотрудничестве «Автодора» и ПАО «Ростелеком», которое позволяет устанавливать сетевое оборудование в полосе отвода дорог и сеть LTE вдоль автотрасс в интересах всех участников телекоммуникационного рынка.

Павел Ковальский, директор по технической стратегии T2:

«Расширение покрытия на стратегически важных автомагистралях страны является одной из приоритетных задач T2. В 2024 году компания завершила два крупных проекта в этом направлении: мы первыми из операторов полностью покрыли связью автомагистраль М11 „Нева“, М12 „Восток“ и платный участок М4 „Дон“ в объезд Краснодара. К новогодним праздникам строительство было завершено на восточном обходе Ростова-на-Дону, который также является частью М4 и позволяет автомобилистам миновать ростовские пробки по направлению к Черноморскому и Азовскому побережьям. Теперь на протяжении всего пути по участку нашим абонентам доступны качественная связь и скоростной мобильный интернет».
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