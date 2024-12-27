Тимур Турлов рассказал о развитии и перспективах Freedom Holding

Freedom Telecom также занимается внедрением передовых технологий, таких как Wi-Fi 6E/7 и Air2Ground, предоставляя бесплатный интернет в аэропортах, парках и общественных местах, а также на борту самолетов. Параллельно развивается платформа Freedom Media («дочка» Freedom Telecom), которая займётся созданием оригинального контента, в том числе на казахском языке, и созданием стриминговой платформы.