Тимур Турлов рассказал о развитии и перспективах Freedom Holding

Posted 27 декабря, 18:27
Published 27 декабря, 18:27
Modified 27 декабря, 18:27
Updated 27 декабря, 18:27
Также в декабре акции компании достигли исторического максимума в 134 доллара за штуку, а рыночная стоимость холдинга превысила 8 миллиардов долларов.
Повышение рейтингов коснулось казахстанских брокеров «Фридом Финанс» (работает на рынках Казахстана) и Freedom Finance Global (предоставляет доступ к международным площадкам), Freedom Bank и европейского брокера Freedom Finance Europe.
Основатель и CEO Freedom Holding Тимур Турлов отметил: «Очень приятно завершать год такими новостями. Это высокая оценка труда огромного коллектива из 8 тысяч человек».
«Фридом Финанс» была основана в 2008 году как брокерская компания. Сегодня она представляет собой международный холдинг с развитой экосистемой. Наиболее значимые направления включают:
В 2024 году был создан Freedom SuperApp, который объединил все услуги экосистемы, включая брокерские, банковские и страховые сервисы, а также lifestyle-продукты, такие как Arbuz.kz, Aviata и Ticketon.
«Мы видим, что SuperApp и наша программа лояльности с кешбэком формируют у клиентов накопительно-инвестиционную модель поведения. Это позволяет не только привлекать новых пользователей, но и сохранять их в рамках нашей экосистемы», — отметил Турлов.
За второй квартал 2025 финансового года выручка компании выросла на 33% по сравнению с прошлым годом и составила 580,9 миллиона долларов. Чистая прибыль компании — 114,5 миллиона долларов. За 2024 год выручка Freedom Finance достигла 1,6 миллиардов долларов.
В 2024 году компания Freedom Telecom проложила 1200 км волоконно-оптических линий связи, что послужило основой для создания опорной сети в 11 городах Казахстана. К 2025 году планируется подключить более 14 тыс. домохозяйств.
«Мы научились строить инфраструктуру дешевле на 50%, что позволяет нам активно масштабировать сеть и предлагать услуги по конкурентным ценам», — отмечает глава «Фридом Финанс».
Freedom Telecom также занимается внедрением передовых технологий, таких как Wi-Fi 6E/7 и Air2Ground, предоставляя бесплатный интернет в аэропортах, парках и общественных местах, а также на борту самолетов. Параллельно развивается платформа Freedom Media («дочка» Freedom Telecom), которая займётся созданием оригинального контента, в том числе на казахском языке, и созданием стриминговой платформы.
«Мы видим огромный потенциал в создании качественных сериалов и фильмов, которые привлекут сотни тысяч новых клиентов», — полагает Тимур Турлов.
В 2025 году приоритетами работы компании являются выход на рынки Турции и ОАЭ, расширение присутствия в Евросоюзе и дальнейшее укрепление экосистемы.
«Мы видим потенциал в использовании технологий и решений, наработанных в Казахстане, для рынков ЕС. Наша клиентская база и продукты готовы к масштабированию на глобальном уровне», — заявил Турлов представителям СМИ.
По словам Тимура Турлова, главным приоритетом компании сейчас является качество работы экосистемы и интеграция новых проектов.
«Экономика Казахстана имеет огромные возможности, которые можно раскрыть через снижение ставок, стимулирование частного сектора и развитие фондового рынка. Наша цель — создать условия для стабильного роста и привлечения инвестиций», — отмечает Тимур Турлов.