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Posted 27 декабря, 18:27

Published 27 декабря, 18:27

Modified 27 декабря, 18:27

Updated 27 декабря, 18:27

Тимур Турлов рассказал о развитии и перспективах Freedom Holding

Тимур Турлов рассказал о развитии и перспективах Freedom Holding

27 декабря 2024, 18:27
Фото: Джон Баркли.
Международное агентство S&P Global повысило долгосрочный кредитный рейтинг четырёх ключевых «дочек» Freedom Holding с «B» до «B+» с прогнозом «стабильный».

Также в декабре акции компании достигли исторического максимума в 134 доллара за штуку, а рыночная стоимость холдинга превысила 8 миллиардов долларов.

Признание от S&P и динамика развития

Повышение рейтингов коснулось казахстанских брокеров «Фридом Финанс» (работает на рынках Казахстана) и Freedom Finance Global (предоставляет доступ к международным площадкам), Freedom Bank и европейского брокера Freedom Finance Europe.

Основатель и CEO Freedom Holding Тимур Турлов отметил: «Очень приятно завершать год такими новостями. Это высокая оценка труда огромного коллектива из 8 тысяч человек».

  • Тимур Русланович Турлов — казахстанский предприниматель, основатель и основной владелец международного холдинга Freedom Holding Corp. Проживает в Алматы. В 2008 году основал брокерскую фирму, которая сегодня представляет собой диверсифицированную экосистему, предоставляющую финансовые, страховые, телекоммуникационные и потребительские услуги. Холдинг работает в 22 странах мира. Акции компании торгуются на биржах NASDAQ, KASE и AIX. С момента выхода на биржу в 2019 году капитализация Freedom Holding выросла более чем в 9 раз.

Экосистема Freedom: от брокера к многофункциональному холдингу

«Фридом Финанс» была основана в 2008 году как брокерская компания. Сегодня она представляет собой международный холдинг с развитой экосистемой. Наиболее значимые направления включают:

  • Банковский сегмент. Freedom Bank — восьмой крупнейший банк Казахстана. Он предлагает клиентам уникальные продукты, среди которых цифровая ипотека, онлайн-кредитование и инвестиционные карты. Freedom Bank также недавно получил лицензию в Таджикистане. По словам Турлова, банк планирует предложить жителям Таджикистана удобные цифровые продукты, такие как переводы по номеру телефона и интеграция с государственной платформой электронных услуг.
  • Брокерские услуги. Два брокера, «Фридом Финанс» и Freedom Finance Global, работают под единым брендом Freedom Broker и предоставляют доступ к казахстанским и международным рынкам. За текущий год брокеры обслужили более 264 тыс. клиентов. Осенью 2024 года Freedom Finance Global начал свою официальную деятельность на территории Кыргызстана.
  • Страховой бизнес. Freedom Life и Freedom Insurance являются лидерами данного сегмента в Казахстане. Самым популярным продуктом стали программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Они обеспечивают доходность в долларах до 4%. В ближайшие годы компания планирует увеличить свою долю на рынке страхования с 16% до 30%.

В 2024 году был создан Freedom SuperApp, который объединил все услуги экосистемы, включая брокерские, банковские и страховые сервисы, а также lifestyle-продукты, такие как Arbuz.kz, Aviata и Ticketon.

«Мы видим, что SuperApp и наша программа лояльности с кешбэком формируют у клиентов накопительно-инвестиционную модель поведения. Это позволяет не только привлекать новых пользователей, но и сохранять их в рамках нашей экосистемы», — отметил Турлов.

За второй квартал 2025 финансового года выручка компании выросла на 33% по сравнению с прошлым годом и составила 580,9 миллиона долларов. Чистая прибыль компании — 114,5 миллиона долларов. За 2024 год выручка Freedom Finance достигла 1,6 миллиардов долларов.

Технологические достижения Freedom Telecom

В 2024 году компания Freedom Telecom проложила 1200 км волоконно-оптических линий связи, что послужило основой для создания опорной сети в 11 городах Казахстана. К 2025 году планируется подключить более 14 тыс. домохозяйств.

«Мы научились строить инфраструктуру дешевле на 50%, что позволяет нам активно масштабировать сеть и предлагать услуги по конкурентным ценам», — отмечает глава «Фридом Финанс».

Freedom Telecom также занимается внедрением передовых технологий, таких как Wi-Fi 6E/7 и Air2Ground, предоставляя бесплатный интернет в аэропортах, парках и общественных местах, а также на борту самолетов. Параллельно развивается платформа Freedom Media («дочка» Freedom Telecom), которая займётся созданием оригинального контента, в том числе на казахском языке, и созданием стриминговой платформы.

«Мы видим огромный потенциал в создании качественных сериалов и фильмов, которые привлекут сотни тысяч новых клиентов», — полагает Тимур Турлов.

Новые горизонты

В 2025 году приоритетами работы компании являются выход на рынки Турции и ОАЭ, расширение присутствия в Евросоюзе и дальнейшее укрепление экосистемы.

«Мы видим потенциал в использовании технологий и решений, наработанных в Казахстане, для рынков ЕС. Наша клиентская база и продукты готовы к масштабированию на глобальном уровне», — заявил Турлов представителям СМИ.

По словам Тимура Турлова, главным приоритетом компании сейчас является качество работы экосистемы и интеграция новых проектов.

«Экономика Казахстана имеет огромные возможности, которые можно раскрыть через снижение ставок, стимулирование частного сектора и развитие фондового рынка. Наша цель — создать условия для стабильного роста и привлечения инвестиций», — отмечает Тимур Турлов.

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