Три фуры разворотило в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 27 декабря, 20:02
Published 27 декабря, 20:02
Modified 27 декабря, 20:04
Updated 27 декабря, 20:04
На видео сняли две фуры — третьей почти не видно. Автор показал, как расплющило кабину центрального большегруза. Очевидно, увиденное сильно впечатлило девушку, и она повернула камеру к разбитой фуре, которую уже проехала. После грузовика стояла машина поменьше, предположительно, это были спасатели, которые прибыли на место аварии.
— Кабина центрального грузовика просто всмятку. Жив водитель или нет, не знаем! — рассказывает автор поста в telegram-канале «Ростов Главный».
В комментариях автомобилисты возмутились тем, как водители фур ведут себя на дорогах.
— Эти фуры на М-4 постоянно аварийные ситуации создают, — считают подписчики. — Им нечего в крайней левой делать на автобане! А они еще и перестраивается без поворотников»
— Сложилось впечатление, что на фурах бессмертные, — высказался еще кто-то. — Носятся, как дурные, как будто на легковой.
Ранее из-за лихача на фуре погиб 14-летний ребенок с отцом. Смертельное ДТП случилось на трассе Ростов — Ставрополь.