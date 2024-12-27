Три фуры разворотило в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

На видео сняли две фуры — третьей почти не видно. Автор показал, как расплющило кабину центрального большегруза. Очевидно, увиденное сильно впечатлило девушку, и она повернула камеру к разбитой фуре, которую уже проехала. После грузовика стояла машина поменьше, предположительно, это были спасатели, которые прибыли на место аварии.