rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 20:02

Published 27 декабря, 20:02

Modified 27 декабря, 20:04

Updated 27 декабря, 20:04

Три фуры разворотило в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Три фуры разворотило в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

27 декабря 2024, 20:02
Фото: 1MI. Три фуры разворотило в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области сняли на камеру «паровозик» из трех фур, попавших в аварию. ДТП случилось вечером 27 декабря. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

На видео сняли две фуры — третьей почти не видно. Автор показал, как расплющило кабину центрального большегруза. Очевидно, увиденное сильно впечатлило девушку, и она повернула камеру к разбитой фуре, которую уже проехала. После грузовика стояла машина поменьше, предположительно, это были спасатели, которые прибыли на место аварии.

— Кабина центрального грузовика просто всмятку. Жив водитель или нет, не знаем! — рассказывает автор поста в telegram-канале «Ростов Главный».
Видео: тг Ростов Главный. Три фуры разворотило в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Пришлось доставать спасателям: кадры жесткого ДТП в Ростовской области попали в Сеть
Узнать подробнее

В комментариях автомобилисты возмутились тем, как водители фур ведут себя на дорогах.

— Эти фуры на М-4 постоянно аварийные ситуации создают, — считают подписчики. — Им нечего в крайней левой делать на автобане! А они еще и перестраивается без поворотников»
— Сложилось впечатление, что на фурах бессмертные, — высказался еще кто-то. — Носятся, как дурные, как будто на легковой.

Ранее из-за лихача на фуре погиб 14-летний ребенок с отцом. Смертельное ДТП случилось на трассе Ростов — Ставрополь.

Читайте также:
Водитель вылетел через стекло из перевернувшегося дважды автомобиля в Шахтах: видеоВ Азове неизвестный сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылсяПоявились кадры упавшей с моста фуры в Ростовской области
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Авария#Соцсети#Спасатели#Водитель#Фуры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика