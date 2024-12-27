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Posted 27 декабря, 10:53

Published 27 декабря, 10:53

Modified 27 декабря, 10:54

Updated 27 декабря, 10:54

Стало известно как Западная Хорда спасает ростовчан от грязного воздуха

Урбанист рассказал, как Западная хорда влияет на качество воздуха в Ростове

27 декабря 2024, 10:53
Фото: donland.ru. Стало известно как Западная Хорда спасает ростовчан от грязного воздуха
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Эксклюзив
Грузовые автомобили могут влиять на качество воздуха в Ростове, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев.

По мнению ростовского урбаниста Артемия Зайцева, перемещение грузовых автомобилей по Ростову может влиять на уровень загрязнения воздуха.

При этом с 1 января 2025 года штраф за проезд под знак «движение грузовых автомобилей запрещено» увеличат до 5000 рублей в Ростовской области.

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«Западная хорда должна серьёзно улучшить ситуацию», — отмечает Артемий Зайцев.

По этой дороге грузовые автомобили могут перемещаться в обход Ростова.

Ранее RostovGazeta писала о том, что на содержание Западной хорды Минтранс Ростовской области потратит 7 млн рублей.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Загрязнение воздуха#Загрязнение
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