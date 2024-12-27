Урбанист рассказал, как Западная хорда влияет на качество воздуха в Ростове

Posted 27 декабря, 10:53
Published 27 декабря, 10:53
Modified 27 декабря, 10:54
Updated 27 декабря, 10:54
По мнению ростовского урбаниста Артемия Зайцева, перемещение грузовых автомобилей по Ростову может влиять на уровень загрязнения воздуха.
При этом с 1 января 2025 года штраф за проезд под знак «движение грузовых автомобилей запрещено» увеличат до 5000 рублей в Ростовской области.
«Западная хорда должна серьёзно улучшить ситуацию», — отмечает Артемий Зайцев.
По этой дороге грузовые автомобили могут перемещаться в обход Ростова.
Ранее RostovGazeta писала о том, что на содержание Западной хорды Минтранс Ростовской области потратит 7 млн рублей.