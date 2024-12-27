В «Автодоре» сообщили, когда закончатся пробки на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 27 декабря, 12:29
Published 27 декабря, 12:29
Modified 27 декабря, 12:31
Updated 27 декабря, 12:31
Согласно источнику, необходимо починить дорожное покрытие на 106-километровом отрезке с 801-го по 907-й километры трассы. Он пролегает от Чертковского района до Каменского.
Длина второго участка, который необходимо отремонтировать — 91 километр. Он пролегает от Каменска до разрушенного комплекса, который, как сообщает источник, раньше назывался «Крепость Ермака».
Точную дату завершения работ не сообщили. Однако, согласно источнику, их должны закончить «в ближайшие дни». Ремонтники будут работать до праздников, а также в период отсутствия сильных осадков.
Ранее стало известно, как можно объехать заторы на М-4 «Дон».
До этого сообщалось об огромной 15-километровой пробке на трассе.