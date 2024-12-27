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Posted 27 декабря, 12:29

Published 27 декабря, 12:29

Modified 27 декабря, 12:31

Updated 27 декабря, 12:31

В «Автодоре» сообщили, когда закончатся пробки на М-4 «Дон» в Ростовской области

В «Автодоре» сообщили, когда закончатся пробки на М-4 «Дон» в Ростовской области

27 декабря 2024, 12:29
Фото: donland.ru. В «Автодоре» сообщили, когда закончатся пробки на М-4 «Дон» в Ростовской области
До новогодних праздников в Ростовской области будут ремонтировать участки автодороги М-4 «Дон» общей длиной 197 километров. Об этом сообщает «Город N», ссылаясь на пресс-службу компании «Автодор».

Согласно источнику, необходимо починить дорожное покрытие на 106-километровом отрезке с 801-го по 907-й километры трассы. Он пролегает от Чертковского района до Каменского.

Длина второго участка, который необходимо отремонтировать — 91 километр. Он пролегает от Каменска до разрушенного комплекса, который, как сообщает источник, раньше назывался «Крепость Ермака».

Точную дату завершения работ не сообщили. Однако, согласно источнику, их должны закончить «в ближайшие дни». Ремонтники будут работать до праздников, а также в период отсутствия сильных осадков.

Стало известно, как не попасть в пробки на М-4 «Дон» в Ростовской области
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Ранее стало известно, как можно объехать заторы на М-4 «Дон».

До этого сообщалось об огромной 15-километровой пробке на трассе.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Пробки#Ремонт дорог#Транспорт#Пробка#М-4#Автодор#М-4 «Дон»
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