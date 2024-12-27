В Минпросвещения запретили ростовский учебник, оправдывающий насилие короткими юбками

Posted 27 декабря, 16:53
Published 27 декабря, 16:53
Modified 27 декабря, 16:55
Updated 27 декабря, 16:55
Напомним, что в школах Ростова-на-Дону и Волгодонска был обнаружен учебник ОБЖ для 9 классов, вызвавший шквал критики и обсуждений в Сети. Его необычность состоит в том, что в нем содержится раздел о насилии. Авторы пособия объясняют, что жертва чаще всего сама провоцирует нападение, надевая короткие юбки, а также ярким макияжем. Кроме того, они рекомендуют детям 13-14 лет бороться с насильниками приступами рвоты или высокими каблуками.
Внимание на учебное пособие обратила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
Скандальный учебник не остался без внимания Минпросвещения России. Ведомство отметило, что данный учебник, выпущенный издательством «Дрофа», отсутствует в федеральном перечне учебников, поэтому его нельзя использовать в школах.
Также уточняется, что актуальный перечень учебных пособий утвержден приказом от 5 ноября 2024 года. Согласно нему для работы с девятиклассниками допущены учебники по ОБЖ под научной редакцией Ю. С. Шойгу и под редакцией С. Н. Егорова.
Ранее соавтор издания Сергей Вангородский заявил, что претензии Мизулиной к текстам о насилии в учебнике являются необоснованными. А депутат Анатолий Вассерман назвал инструкции по предотвращению насилия «вполне полезными» и «разумными», а текст — «здравым» и «содержательным».