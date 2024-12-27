В Минпросвещения запретили ростовский учебник, оправдывающий насилие короткими юбками

Напомним, что в школах Ростова-на-Дону и Волгодонска был обнаружен учебник ОБЖ для 9 классов, вызвавший шквал критики и обсуждений в Сети. Его необычность состоит в том, что в нем содержится раздел о насилии. Авторы пособия объясняют, что жертва чаще всего сама провоцирует нападение, надевая короткие юбки, а также ярким макияжем. Кроме того, они рекомендуют детям 13-14 лет бороться с насильниками приступами рвоты или высокими каблуками.