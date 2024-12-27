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Posted 27 декабря, 16:53

Published 27 декабря, 16:53

Modified 27 декабря, 16:55

Updated 27 декабря, 16:55

Минпросвещения заявило, что вздорный учебник ОБЖ нельзя держать в донских школах

В Минпросвещения запретили ростовский учебник, оправдывающий насилие короткими юбками

27 декабря 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney. Минпросвещения заявило, что вздорный учебник ОБЖ нельзя держать в донских школах

В Минпросвещения запретили ростовский учебник ОБЖ, возмутивший Мизулину

Министерство просвещения РФ рассказало, что учебник ОБЖ для 9 классов со скандальным разделом о насилии, обнаруженный в школах Ростовской области, не входит в федеральный перечень учебных пособий. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что в школах Ростова-на-Дону и Волгодонска был обнаружен учебник ОБЖ для 9 классов, вызвавший шквал критики и обсуждений в Сети. Его необычность состоит в том, что в нем содержится раздел о насилии. Авторы пособия объясняют, что жертва чаще всего сама провоцирует нападение, надевая короткие юбки, а также ярким макияжем. Кроме того, они рекомендуют детям 13-14 лет бороться с насильниками приступами рвоты или высокими каблуками.

Внимание на учебное пособие обратила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Скандальный учебник не остался без внимания Минпросвещения России. Ведомство отметило, что данный учебник, выпущенный издательством «Дрофа», отсутствует в федеральном перечне учебников, поэтому его нельзя использовать в школах.

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Также уточняется, что актуальный перечень учебных пособий утвержден приказом от 5 ноября 2024 года. Согласно нему для работы с девятиклассниками допущены учебники по ОБЖ под научной редакцией Ю. С. Шойгу и под редакцией С. Н. Егорова.

Ранее соавтор издания Сергей Вангородский заявил, что претензии Мизулиной к текстам о насилии в учебнике являются необоснованными. А депутат Анатолий Вассерман назвал инструкции по предотвращению насилия «вполне полезными» и «разумными», а текст — «здравым» и «содержательным».

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