В Ростове на улице Вавилова ввели ограничения для водителей

Posted 27 декабря, 11:16
Published 27 декабря, 11:16
Modified 27 декабря, 11:18
Updated 27 декабря, 11:18
Сообщается, что изменения в схеме движения автомобилей начали действовать с 27 декабря. Их ввели из-за ремонта на участке дороги на Вавилова в сторону Суворовского микрорайона. Он начинается на улице Особенной и заканчивается на 4-й Барбарисовой.
Уточняется, что принятые меры позволят подрядчику приступить к ремонту дороги.
Ранее стало известно, что в Ростовской области проводят ремонт участка трассы М-4 «Дон». Чтобы не встать в километровые пробки, водителям посоветовали использовать альтернативные схемы движения.