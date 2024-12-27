В Ростове на улице Вавилова ввели ограничения для водителей

Сообщается, что изменения в схеме движения автомобилей начали действовать с 27 декабря. Их ввели из-за ремонта на участке дороги на Вавилова в сторону Суворовского микрорайона. Он начинается на улице Особенной и заканчивается на 4-й Барбарисовой.