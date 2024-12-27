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Posted 27 декабря, 11:16

Published 27 декабря, 11:16

Modified 27 декабря, 11:18

Updated 27 декабря, 11:18

В Ростове на улице Вавилова ввели ограничения для водителей

В Ростове на улице Вавилова ввели ограничения для водителей

27 декабря 2024, 11:16
Фото: Шедеврум. В Ростове на улице Вавилова ввели ограничения для водителей
В Ростове-на-Дону на участке дороги на улице Вавилова организовали временную схему движения транспорта. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Сообщается, что изменения в схеме движения автомобилей начали действовать с 27 декабря. Их ввели из-за ремонта на участке дороги на Вавилова в сторону Суворовского микрорайона. Он начинается на улице Особенной и заканчивается на 4-й Барбарисовой.

Уточняется, что принятые меры позволят подрядчику приступить к ремонту дороги.

Под Ростовом завершился ремонт бесплатного участка М-4 «Дон»
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Ранее стало известно, что в Ростовской области проводят ремонт участка трассы М-4 «Дон». Чтобы не встать в километровые пробки, водителям посоветовали использовать альтернативные схемы движения.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Дорога#Авто#Транспорт#Администрация Ростова#Ремонт дороги#Дорожные ограничения
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