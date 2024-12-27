В Ростове после пожара на сухогрузе в каюте нашли тело мужчины

Posted 27 декабря, 18:48
Published 27 декабря, 18:48
Modified 27 декабря, 18:50
Updated 27 декабря, 18:50
Инцидент произошел утром 27 декабря, около 06.10 мск в порту Ростовского зернового терминала, расположенного по адресу улица 1 Луговая, 42Г. Пожар начался в каюте пришвартованного сухогруза. Огонь охватил девять квадратных метров площади.
Уже через 14 минут возгорание было полностью ликвидировано. С пламенем боролись 21 спасатель и четыре единицы спецтехники. Позже в каюте было обнаружено тело 69-летнего мужчины.
Добавим, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрообогревателя.
Ранее спасатель из Ростова-на-Дону Артем Белков назвал главную опасность искусственных елок. Подробнее о том, как избежать серьезных пожаров, читайте в материале RostovGazeta.
До этого ночной пожар уничтожил 200 «квадратов» склада на Орской в Ростове-на-Дону.