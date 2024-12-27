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Posted 27 декабря, 18:48

Published 27 декабря, 18:48

Modified 27 декабря, 18:50

Updated 27 декабря, 18:50

Мужчина погиб в пожаре на сухогрузе в Ростове-на-Дону

В Ростове после пожара на сухогрузе в каюте нашли тело мужчины

27 декабря 2024, 18:48
Фото: 1MI. Мужчина погиб в пожаре на сухогрузе в Ростове-на-Дону

Мужчина погиб в пожаре на сухогрузе в Ростове-на-Дону

В порту Ростовского зернового терминала загорелся сухогруз. При тушении пожара было обнаружено тело мужчины, сообщает МЧС России по Ростовской области.

Инцидент произошел утром 27 декабря, около 06.10 мск в порту Ростовского зернового терминала, расположенного по адресу улица 1 Луговая, 42Г. Пожар начался в каюте пришвартованного сухогруза. Огонь охватил девять квадратных метров площади.

Уже через 14 минут возгорание было полностью ликвидировано. С пламенем боролись 21 спасатель и четыре единицы спецтехники. Позже в каюте было обнаружено тело 69-летнего мужчины.

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Добавим, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрообогревателя.

Ранее спасатель из Ростова-на-Дону Артем Белков назвал главную опасность искусственных елок. Подробнее о том, как избежать серьезных пожаров, читайте в материале RostovGazeta.

До этого ночной пожар уничтожил 200 «квадратов» склада на Орской в Ростове-на-Дону.

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