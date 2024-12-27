В Ростове растет число желающих купить квартиру за наличные

Posted 27 декабря, 12:40
Published 27 декабря, 12:40
Modified 27 декабря, 12:42
Updated 27 декабря, 12:42
Активность на рынке недвижимости в донской столице, по словам риелтора, наблюдается с начала декабря. Люди стали приобретать квартиры за наличные.
«Никто же не знает, что с января будет со вкладами. Плюс, может измениться законодательство в плане налогообложения по вкладам. Поэтому многие, считая, что самое перспективное — это вложение денег в недвижимость, решили приобрести квартиры за наличный расчет», — объясняет Елена Загоренко.
Собеседница уточняет, что поток людей с наличными для покупки жилья наблюдается достаточно большой.
«Было время, когда мы сидели и ждали покупателя. Сейчас этого нет. Идут запросы от людей, наблюдается активность, покупатели приходят и продажи есть», — констатирует собеседница.
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