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Posted 27 декабря, 12:40

Published 27 декабря, 12:40

Modified 27 декабря, 12:42

Updated 27 декабря, 12:42

Риелтор рассказала, что в Ростове растет число желающих купить квартиру за наличные

В Ростове растет число желающих купить квартиру за наличные

27 декабря 2024, 12:40
Фото: 1MI. Риелтор рассказала, что в Ростове растет число желающих купить квартиру за наличные
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Эксклюзив
Риелтор Елена Загоренко сообщила корреспонденту RostovGazeta, что на рынке недвижимости в Ростове сложилась интересная ситуация — выросло число желающих приобрести квартиры за наличку.

Активность на рынке недвижимости в донской столице, по словам риелтора, наблюдается с начала декабря. Люди стали приобретать квартиры за наличные.

«Никто же не знает, что с января будет со вкладами. Плюс, может измениться законодательство в плане налогообложения по вкладам. Поэтому многие, считая, что самое перспективное — это вложение денег в недвижимость, решили приобрести квартиры за наличный расчет», — объясняет Елена Загоренко.
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Собеседница уточняет, что поток людей с наличными для покупки жилья наблюдается достаточно большой.

«Было время, когда мы сидели и ждали покупателя. Сейчас этого нет. Идут запросы от людей, наблюдается активность, покупатели приходят и продажи есть», — констатирует собеседница.

Ранее RostovGazeta сообщала, в каком районе Ростова самые низкие цены на жилье.

Названы районы Ростова с самыми низкими ценами на жилье
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