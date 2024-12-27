В Ростове запустили новогодний трамвай, а ежики проникли на школьный утренник

В пятницу 27 декабря в Ростове-на-Дону будет запустили новогодний трамвай, который будет курсировать и 28 декабря. Он будет двигаться по маршруту №1, который пролегает от Главного ЖД-вокзала до улицы 26-я линия. Встретить Деда Мороза, Снегурочку, снеговиков и многих других волшебных существ можно с 12.00 до 17.00 мск.