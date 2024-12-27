В Ростове запустили новогодний трамвай, а ежики проникли на школьный утренник

Posted 27 декабря, 17:41
Published 27 декабря, 17:41
Modified 27 декабря, 17:43
Updated 27 декабря, 17:43
В пятницу 27 декабря в Ростове-на-Дону будет запустили новогодний трамвай, который будет курсировать и 28 декабря. Он будет двигаться по маршруту №1, который пролегает от Главного ЖД-вокзала до улицы 26-я линия. Встретить Деда Мороза, Снегурочку, снеговиков и многих других волшебных существ можно с 12.00 до 17.00 мск.
Также трамвай выйдет на рейс в понедельник, 30 декабря. Однако он будет колесить только с 11.00 до 13.00 мск. Примечательно, что пассажиры не могут прокатиться на нем. Трамвай несет исключительно развлекательный характер.
На новогоднем утреннике ученики одном из школ Ростова-на-Дону исполнили необычную версию знаменитой детской песенки «В лесу родилась елочка». Вместо всем известных слов, куплеты содержали историю пьяных ежиков, которые нашли себе приключения перед Новым годом.
Второклассники водили хоровод и пели: «В лесу родилась елочка. А кто ее родил? Четыре пьяных ежика и Гена-крокодил! Один из пьяных ежиков залез на провода, четыре замыкания и ежику…» — видео оборвалось на самом интересном.
Запись вызвала очень большой резонанс в социальных сетях. Кто-то был крайне возмущен таким недетским стишком на утреннике, кто-то подумал, что видео — монтаж, а кто-то похвалил учителей за хорошее чувство юмора.
RostovGazeta выяснила, насколько за год выросли средние цены на некоторые популярные продукты питания. Так, в декабре килограмм говядины жителям Ростовской области обойдется в 578 рублей, что на 73,43 рубля больше по сравнению с концом 2023 года.
Свинина выросла в цене с 364 до 383 рублей за килограмм. А вот стоимость яиц наоборот понизилась. В прошлом году десяток продавали за 142 рубля, а в этом — за 116 рублей.
Самый большой прирост стоимости среди продуктов региона зафиксирован у сливочного масла. Теперь килограмм стоит 1045 рублей, хотя в декабре 2023 года за него просили 740 рублей.
Кроме того, в Ростовской области за год подорожал сыр — 841 рубль за килограмм (ранее 722 рубля), хлеб — 93 рубля (был 78 рублей), копченая колбаса — 632 рубля (до этого 602 рубля), творог — 451 рубль (был 402 рубля), молоко — 106 рублей (было 92 рубля) и сметана — 346 рублей (была 289 рублей).