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Posted 27 декабря, 17:41

Published 27 декабря, 17:41

Modified 27 декабря, 17:43

Updated 27 декабря, 17:43

На Новый год в Ростовской области дети поют о пьяных ежах, а продукты растут в цене

В Ростове запустили новогодний трамвай, а ежики проникли на школьный утренник

27 декабря 2024, 17:41
Фото: rostovgazeta.ru. На Новый год в Ростовской области дети поют о пьяных ежах, а продукты растут в цене
В Ростове-на-Дону запустили новогодний трамвай, тем временем на утреннике в местной школе дети спели песню про пьяных ежиков, а Ростовстат назвал самые дорожающие продукты в Ростовской области в 2024 году. Предновогодние итоги пятницы от RostovGazeta.

Праздничный трамвай

В пятницу 27 декабря в Ростове-на-Дону будет запустили новогодний трамвай, который будет курсировать и 28 декабря. Он будет двигаться по маршруту №1, который пролегает от Главного ЖД-вокзала до улицы 26-я линия. Встретить Деда Мороза, Снегурочку, снеговиков и многих других волшебных существ можно с 12.00 до 17.00 мск.

Также трамвай выйдет на рейс в понедельник, 30 декабря. Однако он будет колесить только с 11.00 до 13.00 мск. Примечательно, что пассажиры не могут прокатиться на нем. Трамвай несет исключительно развлекательный характер.

В пятницу и субботу, 27 и 28 декабря, в Ростове-на-Дону будет курсировать новогодний трамвай.
В пятницу и субботу, 27 и 28 декабря, в Ростове-на-Дону будет курсировать новогодний трамвай.. Фото: rostovgazeta.ru
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Пьяные ежики на утреннике

На новогоднем утреннике ученики одном из школ Ростова-на-Дону исполнили необычную версию знаменитой детской песенки «В лесу родилась елочка». Вместо всем известных слов, куплеты содержали историю пьяных ежиков, которые нашли себе приключения перед Новым годом.

Второклассники водили хоровод и пели: «В лесу родилась елочка. А кто ее родил? Четыре пьяных ежика и Гена-крокодил! Один из пьяных ежиков залез на провода, четыре замыкания и ежику…» — видео оборвалось на самом интересном.

Запись вызвала очень большой резонанс в социальных сетях. Кто-то был крайне возмущен таким недетским стишком на утреннике, кто-то подумал, что видео — монтаж, а кто-то похвалил учителей за хорошее чувство юмора.

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Рост цен на продукты

RostovGazeta выяснила, насколько за год выросли средние цены на некоторые популярные продукты питания. Так, в декабре килограмм говядины жителям Ростовской области обойдется в 578 рублей, что на 73,43 рубля больше по сравнению с концом 2023 года.

Свинина выросла в цене с 364 до 383 рублей за килограмм. А вот стоимость яиц наоборот понизилась. В прошлом году десяток продавали за 142 рубля, а в этом — за 116 рублей.

RostovGazeta выяснила, насколько за год выросли средние цены на некоторые популярные продукты питания.
RostovGazeta выяснила, насколько за год выросли средние цены на некоторые популярные продукты питания.. Фото: wikimedia.org

Самый большой прирост стоимости среди продуктов региона зафиксирован у сливочного масла. Теперь килограмм стоит 1045 рублей, хотя в декабре 2023 года за него просили 740 рублей.

Кроме того, в Ростовской области за год подорожал сыр — 841 рубль за килограмм (ранее 722 рубля), хлеб — 93 рубля (был 78 рублей), копченая колбаса — 632 рубля (до этого 602 рубля), творог — 451 рубль (был 402 рубля), молоко — 106 рублей (было 92 рубля) и сметана — 346 рублей (была 289 рублей).

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