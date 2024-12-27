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Posted 27 декабря, 12:12

Published 27 декабря, 12:12

Modified 27 декабря, 12:14

Updated 27 декабря, 12:14

Строитель-мошенник обманул власти Родионово-Несветайского района на 11 млн рублей

В Ростовской области мошенник обманул власти на 11 млн рублей

27 декабря 2024, 12:12
Фото: donland.ru. иллюстрация. Строитель-мошенник обманул власти Родионово-Несветайского района на 11 млн рублей
В Ростовской области 27 декабря поймали главу строительной компании на мошенничестве. Сообщается, что он завысил стоимость своих услуг на 11 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Оперативники выяснили, что директор фирмы заключил контракт с администрацией Родионово-Несветайского района Ростовской области по благоустройству местного парка. В отчете, которую строитель отдал в районную администрацию, стоимость его услуг составляла 16 млн рублей.

Позже правоохранители выяснили, что на самом деле работы по благоустройству обошлись гендиректору в пять миллионов рублей. В итоге против мошенника возбудили уголовное дело.

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Ранее стало известно об обысках у руководителей ГПЗ-10, который поставлял оборудование для нужд СВО.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенничество#Строительство#Благоустройство#Парк#Родионово-Несветайский район#УФСБ
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