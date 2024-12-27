В Ростовской области мошенник обманул власти на 11 млн рублей

Posted 27 декабря, 12:12
Published 27 декабря, 12:12
Modified 27 декабря, 12:14
Updated 27 декабря, 12:14
Оперативники выяснили, что директор фирмы заключил контракт с администрацией Родионово-Несветайского района Ростовской области по благоустройству местного парка. В отчете, которую строитель отдал в районную администрацию, стоимость его услуг составляла 16 млн рублей.
Позже правоохранители выяснили, что на самом деле работы по благоустройству обошлись гендиректору в пять миллионов рублей. В итоге против мошенника возбудили уголовное дело.
Ранее стало известно об обысках у руководителей ГПЗ-10, который поставлял оборудование для нужд СВО.