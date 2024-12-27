В Ростовской области погибших из-за пьяных водителей стало в 1,5 раза больше

Posted 27 декабря, 13:50
Published 27 декабря, 13:50
Modified 27 декабря, 13:52
Updated 27 декабря, 13:52
Об уровне смертности на дорогах стало известно во время пресс-конференции. Одним из спикеров стала заместитель министра транспорта региона Инна Володина. Она сообщила, что за 11 месяцев 2024 года в донском регионе на 45,7% увеличилось количество погибших в ДТП с участием водителей, не имеющих права вождения автомобилями.
Также на 43,8% возросло число смертей по вине людей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Всего за 2024 год в таких авариях погибли более ста человек.
Володина также отметила, что наибольшее количество аварий случается из-за нарушения водителями правил дорожного движения.
«Доля таких происшествий составила 88,9%», — сообщила спикер.