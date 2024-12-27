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Posted 27 декабря, 13:50

Published 27 декабря, 13:50

Modified 27 декабря, 13:52

Updated 27 декабря, 13:52

В Ростовской области почти в 1,5 выросло число смертельных ДТП с пьяными водителями

В Ростовской области погибших из-за пьяных водителей стало в 1,5 раза больше

27 декабря 2024, 13:50
Фото: 1MI. В Ростовской области почти в 1,5 выросло число смертельных ДТП с пьяными водителями
В 2024 году в Ростовской области возросло почти в полтора раза количество ДТП со смертельным исходом с участием нетрезвых водителей. Увеличилось также число аварий, виновниками которых стали люди, не имеющие водительских прав. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса региона.

Об уровне смертности на дорогах стало известно во время пресс-конференции. Одним из спикеров стала заместитель министра транспорта региона Инна Володина. Она сообщила, что за 11 месяцев 2024 года в донском регионе на 45,7% увеличилось количество погибших в ДТП с участием водителей, не имеющих права вождения автомобилями.

Также на 43,8% возросло число смертей по вине людей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Всего за 2024 год в таких авариях погибли более ста человек.

Володина также отметила, что наибольшее количество аварий случается из-за нарушения водителями правил дорожного движения.

«Доля таких происшествий составила 88,9%», — сообщила спикер.

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Ранее в донской столице установили камеру, которая способна фиксировать шесть видов нарушений ПДД.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Нарушения ПДД#Безопасность на дорогах#Минтранс#Правила дорожного движения
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