В Ростовской области погибших из-за пьяных водителей стало в 1,5 раза больше

В 2024 году в Ростовской области возросло почти в полтора раза количество ДТП со смертельным исходом с участием нетрезвых водителей. Увеличилось также число аварий, виновниками которых стали люди, не имеющие водительских прав. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса региона.

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