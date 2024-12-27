В Ростовской области выявили 2,8 тысячи случаев нарушения оборота продуктов

Posted 27 декабря, 12:58
Published 27 декабря, 12:58
Modified 27 декабря, 13:00
Updated 27 декабря, 13:00
Уточняется, что из 2,8 тысяч нарушений 510 пришлось на молочные продукты. Для предотвращения неправомерного оборота продукции приостановили регистрацию 126 ответственных лиц хозяйствующих субъектов.
Помимо этого, более трех сотен деклараций о соответствии продуктов было аннулировано. Также производителям выдали более двух тысяч предостережений о недопустимости подобных нарушений.
Кроме того, после исследований продуктов в лабораториях региона было возбуждено 44 административных дела.