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Posted 27 декабря, 12:58

Published 27 декабря, 12:58

Modified 27 декабря, 13:00

Updated 27 декабря, 13:00

В Ростовской области выявили 2,8 тысяч случаев нарушения оборота продуктов

В Ростовской области выявили 2,8 тысячи случаев нарушения оборота продуктов

27 декабря 2024, 12:58
Фото: Pxhere. В Ростовской области выявили 2,8 тысяч случаев нарушения оборота продуктов
В Ростовской области в 2024 году зафиксировали 2,8 тысяч случаев нарушений оформления сопроводительного ветеринарного документа. Информация об этом появилась на сайте регионального управления Россельхознадзора.

Уточняется, что из 2,8 тысяч нарушений 510 пришлось на молочные продукты. Для предотвращения неправомерного оборота продукции приостановили регистрацию 126 ответственных лиц хозяйствующих субъектов.

Помимо этого, более трех сотен деклараций о соответствии продуктов было аннулировано. Также производителям выдали более двух тысяч предостережений о недопустимости подобных нарушений.

Кроме того, после исследований продуктов в лабораториях региона было возбуждено 44 административных дела.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Продукты питания#Нарушение#Россельхознадзор#Продукция
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