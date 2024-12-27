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Posted 27 декабря, 10:08

Published 27 декабря, 10:08

Modified 27 декабря, 10:10

Updated 27 декабря, 10:10

В центре Ростова-на-Дону запретят стоянку и парковку

В центре Ростова-на-Дону запретят стоянку и парковку

27 декабря 2024, 10:08
Фото: rostovgazeta.ru. В центре Ростова-на-Дону запретят стоянку и парковку
В центре Ростова-на-Дону, на проспекте Михаила Нагибина, с 14 января 2025 года запретят остановку и стоянку машин. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Уточняется, что остановка и стоянка будет запрещена в связи с улучшением перемещения транспорта по дорогам донской столицы, а также для повышения безопасности для водителей и пешеходов.

Припарковать машины нельзя будет возле здания № 40А.

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До этого сообщалось, что в донской столице появилась новая камера для наблюдения за безопасностью дорожного движения. Устройство сможет фиксировать шесть видов нарушений.

Также стало известно, что в Волгодонске поймали серийного поджигателя автомобилей.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Парковка#Безопасность#Дорожное движение
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