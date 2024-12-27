В центре Ростова-на-Дону запретят стоянку и парковку

Posted 27 декабря, 10:08
Published 27 декабря, 10:08
Modified 27 декабря, 10:10
Updated 27 декабря, 10:10
Уточняется, что остановка и стоянка будет запрещена в связи с улучшением перемещения транспорта по дорогам донской столицы, а также для повышения безопасности для водителей и пешеходов.
Припарковать машины нельзя будет возле здания № 40А.
До этого сообщалось, что в донской столице появилась новая камера для наблюдения за безопасностью дорожного движения. Устройство сможет фиксировать шесть видов нарушений.
Также стало известно, что в Волгодонске поймали серийного поджигателя автомобилей.