Власти оправдались за разрушающийся мост через реку Гнилую в Ростовской области

Posted 27 декабря, 09:34
Published 27 декабря, 09:34
Modified 27 декабря, 09:36
Updated 27 декабря, 09:36
Напомним, что жители хутора Терновой уже давно боятся водить детей в школу по разрушающемуся мосту через речку Гнилую. Люди переживают, что это сооружение может попросту рухнуть.
Зимой ситуация усугубилась. Хуторяне рассказывают, что теперь мост заливает водой. Двигаясь по нему, машины едва не переворачиваются.
Объездная дорога ситуацию не спасла. По словам местных жителей, она больше похожа на болото. Хуторяне не понимают, как водить детей в школу. Выбор для этого не велик: вброд или вплавь.
В администрации Милютинского района подчеркнули, что в рамках финансовых возможностей и полномочий местного бюджета делается все возможное. Разработана проектная документация для реконструкции моста, получено положительное заключение экспертизы — еще в 2023 году.
«Стоимость работ по реализации проекта в 2025 году составит 179027,99 тысячи рублей» — уточнено в ответе на официальный запрос RostovGazeta.
Ранее стало известно, что вопросами состояния другого опасного моста в Ростовской области — в Белой Калитве, заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.