Власти Ростова сообщили о риске терактов в Новый год

Posted 27 декабря, 08:40
Published 27 декабря, 08:40
Modified 27 декабря, 08:42
Updated 27 декабря, 08:42
Местных жителей попросили не терять бдительность и сообщать о бесхозных подозрительных предметах, брошенных машинах или неадекватном поведении «сомнительных людей».
— Наиболее эффективный метод противодействия террористическим актам — это их предупреждение. Здесь неоценимую помощь играет своевременная информация со стороны населения, — отметили в мэрии.
Также в городе усилили антитеррористическую защищенность. Дополнительные меры приняли в местах массового пребывания людей, соцсферы, транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения. Как именно усилили защиту, не уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала о запуске фейерверков в отделении банка. Поджог устроил 84-летний пенсионер.