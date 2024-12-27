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Posted 27 декабря, 08:40

Published 27 декабря, 08:40

Modified 27 декабря, 08:42

Updated 27 декабря, 08:42

Власти Ростова сообщили о риске терактов в Новый год

Власти Ростова сообщили о риске терактов в Новый год

27 декабря 2024, 08:40
Фото: mil.ru. Власти Ростова сообщили о риске терактов в Новый год
В администрации Ростова напомнили о рисках терактов на новогодних и рождественских праздниках. Информация об этом опубликована на официальном сайте.

Местных жителей попросили не терять бдительность и сообщать о бесхозных подозрительных предметах, брошенных машинах или неадекватном поведении «сомнительных людей».

— Наиболее эффективный метод противодействия террористическим актам — это их предупреждение. Здесь неоценимую помощь играет своевременная информация со стороны населения, — отметили в мэрии.
Никакого праздника: на улицах Ростова не будет открытых новогодних мероприятий
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Также в городе усилили антитеррористическую защищенность. Дополнительные меры приняли в местах массового пребывания людей, соцсферы, транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения. Как именно усилили защиту, не уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала о запуске фейерверков в отделении банка. Поджог устроил 84-летний пенсионер.

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