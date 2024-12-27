Власти в Ростовской области опровергли сообщения, что школьника выгнали с елки

Posted 27 декабря, 13:28
Published 27 декабря, 13:28
Modified 27 декабря, 13:30
Updated 27 декабря, 13:30
Напомним, что на неделе в школе №32 поселка Целина состоялся новогодний утренник. По информации СМИ, для праздника родители школьников сложились по 700 рублей на аниматора в образе Снегурочки. Однако один мальчик не принес деньги, и когда он пришел на праздник, то учительница напомнила ему о том, что он не может здесь находиться. Ребенок расплакался, но ушел.
Косенко опровергла публикации, появившиеся в группах WhatsApp Целинского района, а затем на различных сайтах о том, что учительница выгнала школьника с праздника елки из-за денег.
По ее словам, в администрацию МБОУ СОШ № 32 обратились родители 4 «а» класса с просьбой о проведении самостоятельного индивидуального новогоднего представления с приглашением аниматора. Один ребёнок по религиозным убеждениям не должен был участвовать в мероприятии. Классный руководитель предложила учащемуся остаться на мероприятии, но ребенок решил уйти домой, вспомнив о разговоре с родителями.
«Родители мальчика разъяснили причину непосещения сыном праздника и не имеют претензий ни к классному руководителю, ни к организаторам праздника», — пояснила глава администрации.
Ранее на утреннике в школе Ростова-на-Дону дети спели песню про пьяных ежиков.