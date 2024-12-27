Власти в Ростовской области опровергли сообщения, что школьника выгнали с елки

Напомним, что на неделе в школе №32 поселка Целина состоялся новогодний утренник. По информации СМИ, для праздника родители школьников сложились по 700 рублей на аниматора в образе Снегурочки. Однако один мальчик не принес деньги, и когда он пришел на праздник, то учительница напомнила ему о том, что он не может здесь находиться. Ребенок расплакался, но ушел.