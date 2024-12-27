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Posted 27 декабря, 13:28

Published 27 декабря, 13:28

Modified 27 декабря, 13:30

Updated 27 декабря, 13:30

Школа в Ростовской области опровергла выгон школьника с утренника за неуплату

Власти в Ростовской области опровергли сообщения, что школьника выгнали с елки

27 декабря 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney. Школа в Ростовской области опровергла выгон школьника с утренника за неуплату
Школа №32 в Ростовской области опровергла информацию о том, что учительница выгнала ребенка с утренника, так как тот не сдал 700 рублей на аниматора. На самом деле школьник и его родители сами отказались от мероприятия, сообщает глава администрации Целинского района Оксана Косенко.

Напомним, что на неделе в школе №32 поселка Целина состоялся новогодний утренник. По информации СМИ, для праздника родители школьников сложились по 700 рублей на аниматора в образе Снегурочки. Однако один мальчик не принес деньги, и когда он пришел на праздник, то учительница напомнила ему о том, что он не может здесь находиться. Ребенок расплакался, но ушел.

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Косенко опровергла публикации, появившиеся в группах WhatsApp Целинского района, а затем на различных сайтах о том, что учительница выгнала школьника с праздника елки из-за денег.

По ее словам, в администрацию МБОУ СОШ № 32 обратились родители 4 «а» класса с просьбой о проведении самостоятельного индивидуального новогоднего представления с приглашением аниматора. Один ребёнок по религиозным убеждениям не должен был участвовать в мероприятии. Классный руководитель предложила учащемуся остаться на мероприятии, но ребенок решил уйти домой, вспомнив о разговоре с родителями.

«Родители мальчика разъяснили причину непосещения сыном праздника и не имеют претензий ни к классному руководителю, ни к организаторам праздника», — пояснила глава администрации.

Ранее на утреннике в школе Ростова-на-Дону дети спели песню про пьяных ежиков.

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