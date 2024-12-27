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Posted 27 декабря, 20:00

Published 27 декабря, 20:00

Modified 27 декабря, 20:02

Updated 27 декабря, 20:02

В торговом центре запустили фейерверк в городе Шахты

Вспыхнул Дед Мороз: неизвестный поджег фейерверк в ТЦ в Ростовской области

27 декабря 2024, 20:00
Фото: 1MI. В торговом центре запустили фейерверк в городе Шахты

Неизвестный запустил фейерверк в торговом центре в Ростовской области

В Ростовской области неизвестный устроил фейерверк в ТЦ в городе Шахты. ЧП случилось в центре города вечером 26 декабря. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Видео появилось в одном из telegram-каналов. По словам горожан, инцидент произошел на улице Ленина, в ТЦ «Галактика». В кадре что-то ярко и красочно мигает, вокруг поднимается дым от пиротехники. Очевидцы утверждают, что всего раздалось около двух десятков залпов.

Один из фейерверков попал в фигурку Деда Мороза, после чего товар загорелся.

Официальной информации пока нет о случившемся.

Видео: тг Новости Ростова-на-Дону. В торговом центре запустили фейерверк в городе Шахты
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— Это туда ехали несколько полицейских машин? — уточняют в комментариях подписчики telegram-каналов.
— Неужели видеокамер нет, чтобы найти этого дурака? — удивляются другие.

Официальной информации о происшествии не поступало, в полиции на запрос журналистов пока не ответили.

Ранее стало известно о 84-летнем пенсионере из Ростова, который запустил фейерверк в отделении банка после звонка мошенников.

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