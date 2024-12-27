Вспыхнул Дед Мороз: неизвестный поджег фейерверк в ТЦ в Ростовской области

Posted 27 декабря, 20:00
Published 27 декабря, 20:00
Modified 27 декабря, 20:02
Updated 27 декабря, 20:02
Видео появилось в одном из telegram-каналов. По словам горожан, инцидент произошел на улице Ленина, в ТЦ «Галактика». В кадре что-то ярко и красочно мигает, вокруг поднимается дым от пиротехники. Очевидцы утверждают, что всего раздалось около двух десятков залпов.
Один из фейерверков попал в фигурку Деда Мороза, после чего товар загорелся.
Официальной информации пока нет о случившемся.
— Это туда ехали несколько полицейских машин? — уточняют в комментариях подписчики telegram-каналов.
— Неужели видеокамер нет, чтобы найти этого дурака? — удивляются другие.
Официальной информации о происшествии не поступало, в полиции на запрос журналистов пока не ответили.
Ранее стало известно о 84-летнем пенсионере из Ростова, который запустил фейерверк в отделении банка после звонка мошенников.