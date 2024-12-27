Вспыхнул Дед Мороз: неизвестный поджег фейерверк в ТЦ в Ростовской области

Видео появилось в одном из telegram-каналов. По словам горожан, инцидент произошел на улице Ленина, в ТЦ «Галактика». В кадре что-то ярко и красочно мигает, вокруг поднимается дым от пиротехники. Очевидцы утверждают, что всего раздалось около двух десятков залпов.