«Выбираем лучшее из худшего»: риелтор рассказала, стоит ли брать ипотеку в Ростове

Риелтор рассказала, кому и когда следует брать ипотеку в Ростовской области

Ипотека на Дону в цифрах Ипотека или аренда Кому брать, а кому не брать Прогноз на 2025 год

В последнее время жители Ростовской области все чаще начали задумываться о том, как купить жилье и не разориться. Стоит ли брать ипотеку, кому может быть выгоден этот кредит и что нас ждет в сфере недвижимости в 2025 году, рассказала риелтор, руководитель отдела продаж Анастасия Вертанен.

Ипотека на Дону в цифрах Рост ключевой ставки, отмена льготных программ по ипотечным кредитам и катастрофически быстрое увеличение стоимости жилья — все это может вызвать панику и тех, кто решился на покупку жилья. Однако эксперты настаивают на том, что нужно взять себя в руки и трезво оценить свои финансовые возможности. «Давайте сразу в цифрах. Допустим мы хотим приобрести двухкомнатную квартиру на вторичке. Она выйдет примерно в 6,5 миллиона рублей. Из них у нас есть только 1,5 миллиона рублей и еще пять — нам нужно взять в ипотеку. Из-за того что Центробанк поднял ключевую ставку, потребителю дадут кредит под 26–27% годовых. В среднем придется платить по 105–110 тысяч рублей в месяц. Так что если у вас есть большая часть средств на первоначальный взнос и нужно добрать только малую часть, то рекомендую смело брать ипотеку. Когда-нибудь ставка вернется к адекватным значениям, и можно будет просто сделать рефинансирование кредита». За двухкомнатную квартиру на вторичке по цене 6,5 млн руб со взносом в 1,5 млн придется платить по ипотеке 105–110 тысяч рублей в месяц . Фото: Ignat Kushanrev/Unsplash В Ростове-на-Дону зафиксировали рекордное подорожание жилья в аренду Узнать подробнее Ипотека или аренда Из-за решения повременить с покупкой жилья в Ростове, не снижается спрос на аренду квартир. Из-за этого ее стоимость также растет. «Стоимость аренды, конечно, тоже растет. В основном это происходит из-за спроса. Пик спроса был в августе и сентябре из-за наплыва студентов, но и сейчас аренда востребована, так как далеко не все могут себе позволить взять ипотеку. Вернемся к цифрам. Если по ипотечному кредиту придется платить по 105–110 тысяч рублей в месяц, то в аренду такую же квартиру можно снять за 40–50 тысяч рублей. В любом случае сейчас придется выбирать лучшее из худшего. Нужно решить готов ли потребитель оплачивать кредит или предпочтет подождать и накопить на первоначальный взнос. Однако аренда не на много выгоднее. Она не дешевая, и если в случае с ипотекой человек платит за свое жилье, то в случае с арендой деньги уходят в никуда». Отдельный совет риелтор дала для тех жителей Ростовской области, которые планируют арендовать жилье на длительный срок: лучше не тратить время и все же взять ипотеку. лучше не тратить время и все же взять ипотеку . Фото: Ignat Kushanrev/Unsplash «Если вы планируете проживать в арендованной квартире два года и более, то имеет смысл обратить внимание на ипотеку. Ежемесячные выплаты по ипотеке постепенно перекрывают ее, и квартира остается у вас. Не стоит забывать, что и в ипотеке жилье всегда можно продать. Повторюсь, лучше в будущем рефинансировать ипотечный кредит», — настаивает спикер. Меньше половины семей Ростовской области могут позволить себе аренду жилья Узнать подробнее Кому брать, а кому не брать В первую очередь риелтор рекомендует сейчас отказаться от ипотеки тем, кто не накопил на первоначальный взнос. Хотя бы 30–40% от общей суммы позволят покупателю выбрать более выгодные условия и более комфортный ежемесячный взнос. «Сейчас ипотека может быть выгодна тем, кто покупает первую квартиру или улучшает жилищные условия. Если вам нужно смягчить ситуацию с ценами на жилье и его аренду, следует подумать об ипотеке сейчас, пока процентные ставки еще можно назвать приемлемыми и еще есть лимиты на семейную ипотеку. Особенно это актуально для семей с детьми — для них доступны субсидированные программы с более низкими ставками. Также об ипотеке могут задуматься те, кто имеет возможность внести первоначальный взнос от 40% и более. Это снижает финансовую нагрузку на ежемесячные платежи и уменьшает переплату. Кроме того, ипотека выгодна тем, кто планирует совершить покупку на этапе строительства. Такие объекты чаще всего идут по более выгодным предложениям, — отмечает Анастасия Вертанен. — Но если бюджет ограничен или первичный взнос составляет менее 10%, нужно повременить и дождаться улучшений в экономике и снижения ставок, собирая средства на первоначальный взнос». Кроме того, ипотека выгодна тем, кто планирует совершить покупку на этапе строительства. . Фото: Alina Makhatyrova/Unsplash В России вновь подорожают квартиры в ипотеку Узнать подробнее Прогноз на 2025 год Эксперт рассказала, что в 2025 году не стоит ожидать понижения стоимости жилья. Предположительно, цены продолжат расти, но только в более умеренном темпе. «По прогнозам, в 2025 году рынок жилья в Ростове-на-Дону может стабилизироваться, но все будет зависеть от макроэкономической ситуации. Есть вероятность того, что ставки на ипотеку будут постепенно снижаться в зависимости от общей ситуации и ключевой ставки. Это сделает ипотечный кредит более доступным для покупателей. Цены на недвижимость, как правило, продолжают расти, но более умеренными темпами, особенно в жилых домах вторички и в престижных районах города». Несмотря на высокие проценты и парой пугающие цены на недвижимость, ипотека остается тактически более выгодным вложением средств. Ранее риелторы предложили жителям Ростова «выкупать ипотечную ставку». Подробнее в материале RostovGazeta. Читайте также: Ростов вошел в число городов РФ с самыми дорожающими новостройками Аренда однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону подорожала почти на 23% Стало известно, сколько надо зарабатывать жителям Ростова, чтобы платить ипотеку