rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 08:24

Published 27 декабря, 08:24

Modified 27 декабря, 08:26

Updated 27 декабря, 08:26

«Выбираем лучшее из худшего»: риелтор рассказала, стоит ли брать ипотеку в Ростове

«Выбираем лучшее из худшего»: риелтор рассказала, стоит ли брать ипотеку в Ростове

27 декабря 2024, 08:24
Фото: rostovgazeta.ru. «Выбираем лучшее из худшего»: риелтор рассказала, стоит ли брать ипотеку в Ростове

Риелтор рассказала, кому и когда следует брать ипотеку в Ростовской области

В последнее время жители Ростовской области все чаще начали задумываться о том, как купить жилье и не разориться. Стоит ли брать ипотеку, кому может быть выгоден этот кредит и что нас ждет в сфере недвижимости в 2025 году, рассказала риелтор, руководитель отдела продаж Анастасия Вертанен.

Ипотека на Дону в цифрах

Рост ключевой ставки, отмена льготных программ по ипотечным кредитам и катастрофически быстрое увеличение стоимости жилья — все это может вызвать панику и тех, кто решился на покупку жилья. Однако эксперты настаивают на том, что нужно взять себя в руки и трезво оценить свои финансовые возможности.

«Давайте сразу в цифрах. Допустим мы хотим приобрести двухкомнатную квартиру на вторичке. Она выйдет примерно в 6,5 миллиона рублей. Из них у нас есть только 1,5 миллиона рублей и еще пять — нам нужно взять в ипотеку. Из-за того что Центробанк поднял ключевую ставку, потребителю дадут кредит под 26–27% годовых. В среднем придется платить по 105–110 тысяч рублей в месяц. Так что если у вас есть большая часть средств на первоначальный взнос и нужно добрать только малую часть, то рекомендую смело брать ипотеку. Когда-нибудь ставка вернется к адекватным значениям, и можно будет просто сделать рефинансирование кредита».
За двухкомнатную квартиру на вторичке по цене 6,5 млн руб со взносом в 1,5 млн придется платить по ипотеке 105–110 тысяч рублей в месяц
За двухкомнатную квартиру на вторичке по цене 6,5 млн руб со взносом в 1,5 млн придется платить по ипотеке 105–110 тысяч рублей в месяц. Фото: Ignat Kushanrev/Unsplash
В Ростове-на-Дону зафиксировали рекордное подорожание жилья в аренду
Узнать подробнее

Ипотека или аренда

Из-за решения повременить с покупкой жилья в Ростове, не снижается спрос на аренду квартир. Из-за этого ее стоимость также растет.

«Стоимость аренды, конечно, тоже растет. В основном это происходит из-за спроса. Пик спроса был в августе и сентябре из-за наплыва студентов, но и сейчас аренда востребована, так как далеко не все могут себе позволить взять ипотеку. Вернемся к цифрам. Если по ипотечному кредиту придется платить по 105–110 тысяч рублей в месяц, то в аренду такую же квартиру можно снять за 40–50 тысяч рублей. В любом случае сейчас придется выбирать лучшее из худшего. Нужно решить готов ли потребитель оплачивать кредит или предпочтет подождать и накопить на первоначальный взнос. Однако аренда не на много выгоднее. Она не дешевая, и если в случае с ипотекой человек платит за свое жилье, то в случае с арендой деньги уходят в никуда».

Отдельный совет риелтор дала для тех жителей Ростовской области, которые планируют арендовать жилье на длительный срок: лучше не тратить время и все же взять ипотеку.

лучше не тратить время и все же взять ипотеку
лучше не тратить время и все же взять ипотеку. Фото: Ignat Kushanrev/Unsplash
«Если вы планируете проживать в арендованной квартире два года и более, то имеет смысл обратить внимание на ипотеку. Ежемесячные выплаты по ипотеке постепенно перекрывают ее, и квартира остается у вас. Не стоит забывать, что и в ипотеке жилье всегда можно продать. Повторюсь, лучше в будущем рефинансировать ипотечный кредит», — настаивает спикер.
Меньше половины семей Ростовской области могут позволить себе аренду жилья
Узнать подробнее

Кому брать, а кому не брать

В первую очередь риелтор рекомендует сейчас отказаться от ипотеки тем, кто не накопил на первоначальный взнос. Хотя бы 30–40% от общей суммы позволят покупателю выбрать более выгодные условия и более комфортный ежемесячный взнос.

«Сейчас ипотека может быть выгодна тем, кто покупает первую квартиру или улучшает жилищные условия. Если вам нужно смягчить ситуацию с ценами на жилье и его аренду, следует подумать об ипотеке сейчас, пока процентные ставки еще можно назвать приемлемыми и еще есть лимиты на семейную ипотеку. Особенно это актуально для семей с детьми — для них доступны субсидированные программы с более низкими ставками. Также об ипотеке могут задуматься те, кто имеет возможность внести первоначальный взнос от 40% и более. Это снижает финансовую нагрузку на ежемесячные платежи и уменьшает переплату. Кроме того, ипотека выгодна тем, кто планирует совершить покупку на этапе строительства. Такие объекты чаще всего идут по более выгодным предложениям, — отмечает Анастасия Вертанен. — Но если бюджет ограничен или первичный взнос составляет менее 10%, нужно повременить и дождаться улучшений в экономике и снижения ставок, собирая средства на первоначальный взнос».
Кроме того, ипотека выгодна тем, кто планирует совершить покупку на этапе строительства.
Кроме того, ипотека выгодна тем, кто планирует совершить покупку на этапе строительства.. Фото: Alina Makhatyrova/Unsplash
В России вновь подорожают квартиры в ипотеку
Узнать подробнее

Прогноз на 2025 год

Эксперт рассказала, что в 2025 году не стоит ожидать понижения стоимости жилья. Предположительно, цены продолжат расти, но только в более умеренном темпе.

«По прогнозам, в 2025 году рынок жилья в Ростове-на-Дону может стабилизироваться, но все будет зависеть от макроэкономической ситуации. Есть вероятность того, что ставки на ипотеку будут постепенно снижаться в зависимости от общей ситуации и ключевой ставки. Это сделает ипотечный кредит более доступным для покупателей. Цены на недвижимость, как правило, продолжают расти, но более умеренными темпами, особенно в жилых домах вторички и в престижных районах города».

Несмотря на высокие проценты и парой пугающие цены на недвижимость, ипотека остается тактически более выгодным вложением средств.

Ранее риелторы предложили жителям Ростова «выкупать ипотечную ставку». Подробнее в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Ростов вошел в число городов РФ с самыми дорожающими новостройкамиАренда однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону подорожала почти на 23%Стало известно, сколько надо зарабатывать жителям Ростова, чтобы платить ипотеку
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Квартира#Ипотека#Жилье#Последние новости Ростова на сегодня#Аренда недвижимости#Купить жилье#Аренда#Риелтор#Съемное жилье#Ипотечное кредитование#Вторичное жилье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика